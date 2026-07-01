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भिलाई में JLN अस्पताल के निजीकरण की चर्चा तेज, विरोध में BSP कर्मचारियों का प्रदर्शन

भिलाई: भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना साल 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रयासों से हुई थी. भिलाई स्टील प्लांट अपनी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है. भिलाई स्टील प्लांट में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं. देश के कोने-कोने से यहां लोग आकर बसे और देश की तरक्की में अपना योगदान दिया. भिलाई स्टील प्लांट को भारत की स्टील सिटी भी कहते हैं. एशिया के बड़े प्लांटों में इसकी गिनती होती है. सोवियत संघ की मदद से इस प्लांट की स्थापना की गई है. यहां काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए आधुनिक अस्पताल भी बनाए गए. लेकिन अब अफवाह है कि यहां बने जेएलएन अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है.

JLN अस्पताल के निजीकरण की चर्चा तेज

अस्पताल को निजी हाथों में सौंपे जाने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, वैसे ही बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने अस्पताल परिसर के सामने प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. रिटायर और कार्यरत कर्मचारियों ने अस्पताल के निजीकरण का विरोध किया. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों और यूनियन नेताओं ने कहा कि जेएलएन अस्पताल भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों, उनके आश्रितों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक जीवनरेखा है. ऐसे में इसका निजीकरण हजारों परिवारों के स्वास्थ्य अधिकारों पर सीधा असर डालेगा.