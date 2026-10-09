ETV Bharat / state

सहकारिता पर राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन, अगले पांच सालों का रणनीतिक रोडमैप, पैक्स विस्तार और जिला मॉडल्स पर गहन मंथन

राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन ( ETV BHARAT )

जगदलपुर: सहकारिता पर राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में अगले पांच साल के रणनीतिक रोडमैप, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विस्तार और जिला स्तर पर सफल मॉडल्स पर चर्चा हुई. वहीं नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अगले पांच वर्षों के वित्तीय सहयोग की रूपरेखा साझा की गई. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित लक्ष्यों, प्रस्तावित पहल और वित्तीय सहायता के साथ-साथ उत्कृष्ट कार्यों पर केंद्रित वीडियो और प्रश्नोत्तर सत्र हुआ.

पैक्स की सीधी भागीदारी बढ़ाने पर जोर सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में पैक्स की सीधी भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया. पंजाब के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में इफको, इफको-एमसी, कृभको और आईपीएल ने अपनी प्रस्तुतियां दीं. इसमें किसानों तक सीधे उर्वरक पहुंचाने, नई पैक्स समितियों के गठन और कीटनाशक व्यापार में पैक्स की भूमिका को मजबूत करने से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई.