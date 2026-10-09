सहकारिता पर राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन, अगले पांच सालों का रणनीतिक रोडमैप, पैक्स विस्तार और जिला मॉडल्स पर गहन मंथन
दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन सहकार से समृद्धि का जगदलपुर में आयोजन किया गया. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 6:43 PM IST
जगदलपुर: सहकारिता पर राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में अगले पांच साल के रणनीतिक रोडमैप, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विस्तार और जिला स्तर पर सफल मॉडल्स पर चर्चा हुई. वहीं नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अगले पांच वर्षों के वित्तीय सहयोग की रूपरेखा साझा की गई. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित लक्ष्यों, प्रस्तावित पहल और वित्तीय सहायता के साथ-साथ उत्कृष्ट कार्यों पर केंद्रित वीडियो और प्रश्नोत्तर सत्र हुआ.
पैक्स की सीधी भागीदारी बढ़ाने पर जोर
सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में पैक्स की सीधी भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया. पंजाब के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में इफको, इफको-एमसी, कृभको और आईपीएल ने अपनी प्रस्तुतियां दीं. इसमें किसानों तक सीधे उर्वरक पहुंचाने, नई पैक्स समितियों के गठन और कीटनाशक व्यापार में पैक्स की भूमिका को मजबूत करने से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई.
जमीनी स्तर पर सहकारिता के विकास को प्रदर्शित करने वाले विशेष सत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी ने अपने-अपने श्रेष्ठ जिला स्तरीय मॉडल्स पेश किए.
व्यावहारिक एक्शन प्लान तैयार करें राज्य
सम्मेलन के समापन सत्र को भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी ने संबोधित किया. उन्होंने राज्यों से अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के मुताबिक तुरंत व्यावहारिक एक्शन प्लान तैयार करने का आह्वान किया.
अगले दो से तीन वर्षों में लगभग 95 हजार रूपए नई पैक्स के गठन का लक्ष्य है, जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय मजबूती की आधारशिला बनेगा-डॉ. आशीष भूटानी
सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर
डॉ. भूटानी ने सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए नाबार्ड द्वारा तैयार किए जा रहे साझा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा, पैक्स कंप्यूटरीकरण, ऑडिट कार्यों के समयबद्ध निपटान, विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण और डेयरी क्षेत्र के एकीकरण पर भी जोर दिया.
तमिलनाडु में अगला सम्मेलन
छत्तीसगढ़ सरकार के समन्वय से प्रतिभागियों के लिए पैक्स, लघु वनोपज सहकारी समितियों और जनजातीय सहकारी समितियों का अध्ययन दौरा भी आयोजित किया गया. सहकारिता सचिव ने घोषणा की है कि अगला सम्मेलन जनवरी महीने में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में होगा.