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व्यवस्था परिवर्तन में नौकरशाहों का कैडर कम करने के बीच नए जिलों का शोर, नई इकाइयां बनी तो चाहिए इतने आईएएस व आईपीएस

नौकरशाहों का कैडर कम करने के बीच नए जिलों का शोर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अकसर राज्य में व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाने और इस परिवर्तन का दावा करते हैं. इसी व्यवस्था परिवर्तन के दो पहलू इस समय चर्चा में हैं. पहला व्यवस्था परिवर्तन ये कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में नौकरशाहों का कैडर कम करना चाहते हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अफसरों का मौजूदा कैडर कम करने का इरादा जाहिर किया. इसे लेकर राज्य में काफी चर्चा हुई. अब हिमाचल में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर आयोग बनाया गया है. ऐसे में ये विरोधाभासी विचार प्रतीत हो रहा है.

सीएम सुक्खू नौकरशाहों का कैडर कम करने की बात कह चुके हैं. यदि हिमाचल में आईएएस व आईपीएस का कैडर कम करने का प्रयास सिरे चढ़ा और साथ ही नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन हुआ तो और अधिक ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत होगी. ऐसे में सरकार के समक्ष एक धर्मसंकट की स्थिति होगी. हालांकि अभी न तो आईएएस व आईपीएस आदि का कैडर कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और न ही छह महीने तक नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन होगा, क्योंकि आयोग का कार्यकाल ही छह महीने का है, लेकिन ये सवाल जरूर है कि नए जिले बने तो अफसरों का कैडर कम कैसे होगा? ये कैडर तो बढ़ेगा. यहां पड़ताल करते हैं कि ये दो विचार एक साथ कैसे सिरे चढ़ सकते हैं?

हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल व जयराम ठाकुर के कार्यकाल में भी राज्य में नए जिलों के गठन की जरूरत का शोर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से होता रहा है. अब सीएम की कुर्सी पर सुखविंदर सिंह सुक्खू विराजमान हैं. सीएम सुक्खू हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था को लेकर अकसर परिवर्तन का दावा और नारा देते रहे हैं. इसी व्यवस्था परिवर्तन की कड़ी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटे पहाड़ी राज्य में मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों यानी जिलों, उपमंडलों, तहसीलों व ब्लॉक के पुनर्गठन, नई इकाइयों के गठन की संभावनाओं तो तलाश करने के लिए आयोग का गठन किया है. कहा जा सकता है कि अब तक तो नए जिलों के गठन का शोर ही रहा है, लेकिन पहली दफा इस दिशा में निर्णायक कदम उठाकर आयोग बनाया गया है. हिमाचल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी इस चार सदस्यीय आयोग के मुखिया होंगे. आयोग हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के साथ ही उप मंडल, ब्लॉक, तहसील आदि का री-आर्गेनाइजेशन करने की संभावनाएं देखेगा. आयोग विभिन्न संस्थाओं, विभागों, हितधारकों से चर्चा कर मौजूदा व्यवस्था में फेरबदल, नई इकाइयों के गठन, किसी एक उपमंडल में कुछ नए इलाके शामिल करने, नई तहसीलों के गठन या मौजूदा इकाइयों को नए सिरे से आर्गेनाइज करने को लेकर सुझाव प्राप्त करेगा और उन्हें अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा. हालांकि ये सारी कवायद अगले साल ही सिरे चढ़ेगी (यदि आयोग का कार्यकाल न बढ़ाया गया तो), लेकिन इससे जुड़े सवाल सोशल मीडिया के साथ गांव-चौपाल में उठने लगे हैं. यहां हम नौकरशाहों के कैडर को कम करने और नई इकाइयों के गठन के संदर्भ में चर्चा को सीमित रखेंगे. हिमाचल की वर्तमान व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में इस समय 12 जिले हैं. राज्य में शिमला, कांगड़ा व मंडी के तौर पर तीन मंडल हैं और यहां मंडल आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर बैठते हैं. जिला का मुखिया डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर होता है. राज्य में उपमंडलों यानी सब डिविजनों की संख्या 83 है. सरकारी रिकार्ड के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 117 तहसीलें, 77 सब-तहसीलें, 168 पुलिस स्टेशन, 91 खंड यानी ब्लॉक, पांच नगर निगम, 37 नगर पंचायतें, 3758 ग्राम पंचायतें और 20752 गांव हैं. यहां कुल चार लोकसभा सीटें और 68 विधानसभा सीटें हैं. राज्य की आबादी अनुमानित 75 लाख से अधिक है. डीसी, एसडीएम, एसपी, डीएसपी हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में 12 डीसी हैं. तीन डिविजनल कमिश्नर हैं. इसके अलावा 12 ही एडीसी नियुक्त होते हैं. एडीएम (एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) की संख्या जिला की जरूरत के हिसाब से होती है. ये संख्या 14 से 16 के बीच होती है. एडीएम लॉ एंड ऑडर्र का पद मुख्य है. इसके अलावा कई जगह एसीटूडीसी भी होते हैं. एसडीएम रूरल व अर्बन के अलावा जिला भर में उपमंडलों के हिसाब से एसडीएम तैनात किए जाते हैं. हिमाचल में 12 एसपी के अलावा तीन पुलिस जिलों देहरा, नूरपुर व बद्दी में भी एसपी की तैनाती है. इसके अलावा डीएसपी के पद भी जिला के हिसाब से है. हिमाचल में फिर बीडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि के पद होते हैं. कुल मिलाकर प्रशासनिक ढांचे में सचिवालय के आईएएस अधिकारियों के अलावा ये नौकरशाह व्यवस्था चलाते हैं. हिमाचल प्रदेश में इस समय आईएएस अफसरों का कैडर 153 के करीब है. आईपीएस का कैडर 96 व आईएफएस का कैडर 118 अधिकतम है. यदि हिमाचल प्रदेश में रोहड़ू, रामपुर, नूरपूर, देहरा, पालमपुर, करसोग, सुंदरनगर, सरकाघाट को जिला बनाने की बात आगे बढ़ती है तो आठ डीसी, आठ एसपी, एसडीएम, एडीएम, डीएफओ, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी आदि के पद भरने होंगे. इसके अलावा कर्मचारियों की संख्या अलग से होगी. ऐसे में कम से कम 20 आईएएस अधिकारी चाहिए होंगे. मान लिया कि ये अधिकारी राज्य के मौजूदा कैडर से ही समायोजित कर दिए जाएं तो भी सीएम सुक्खू का कैडर संख्या कम करने का इरादा सवालों के घेरे में आता है.