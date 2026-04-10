डीयू में सीएम रेखा गुप्ता, बोलीं- महिलाएं आगे आएंगी तो बदलेगा सिस्टम
सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए हस्ताक्षर अभियान को महिलाओं के उत्साह का प्रतीक बताया.
Published : April 10, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स परिसर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हुए महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को नई दिशा देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में महिलाओं की भूमिका को अब केंद्र में लाने की जरूरत है. जब महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी, तभी सिस्टम में वास्तविक बदलाव संभव होगा.
मुख्यमंत्री ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यह समय केवल भागीदारी का नहीं, बल्कि नेतृत्व संभालने का है. कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने “अब नेतृत्व की बारी है- नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है” जैसे नारों के साथ पूरे माहौल को ऊर्जा से भर दिया. मुख्यमंत्री ने स्वयं भी हस्ताक्षर कर अभियान को आगे बढ़ाया और सभी महिलाओं से इसमें शामिल होने की अपील की.
महिला आरक्षण से मिलेगा सही प्रतिनिधित्व
मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा. उन्होंने कहा कि यह कदम वर्षों से चली आ रही असमानता को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाएं केवल दर्शक नहीं रहेंगी, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनेंगी. उन्होंने ये भी कहा, “अब महिलाएं मेज के उस पार से इस पार आएंगी,” यानी वह नीति निर्माण में अपनी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी.
‘अब नेतृत्व की बारी है— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 10, 2026
नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है’
दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से आज ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ।
कैंपस में छात्राओं और महिलाओं का इस सिग्नेचर कैंपेन और महिला आरक्षण को लेकर उत्साह अपने आप में एक संदेश… pic.twitter.com/ZYkEr5msxZ
हर हस्ताक्षर एक सपना और हौसले की पहचान
सीएम गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए हस्ताक्षर अभियान को महिलाओं के उत्साह का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि हर हस्ताक्षर में एक सपना, आगे बढ़ने का हौसला और बराबरी की उम्मीद छिपी है. उन्होंने छात्राओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए इसे समाज में बदलती सोच का संकेत बताया.
33% प्रतिनिधित्व से बदलेगी तस्वीर
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है. इससे देश की करोड़ों महिलाओं को नई ताकत मिलेगी और वह राष्ट्र निर्माण में बराबरी से योगदान दे सकेंगी. उन्होंने 16 अप्रैल को संसद में होने वाली प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि यह दिन महिलाओं के सपनों को नई दिशा और विश्वास देने वाला साबित होगा. सीएम ने कहा कि आज की नारी केवल विकास की सहभागी नहीं, बल्कि विकसित भारत की निर्माणकर्ता और नेतृत्वकर्ता बन रही है.
बेटी बचाओ से बेटी बढ़ाओ तक का सफर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” से लेकर “बेटी बढ़ाओ” तक की यात्रा का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि यह बदलाव केवल नीतियों का नहीं, बल्कि सोच का परिवर्तन है. उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों की बेटियां अब उन चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगी, जिनका सामना पहले की पीढ़ियों ने किया.
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