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डीयू में सीएम रेखा गुप्ता, बोलीं- महिलाएं आगे आएंगी तो बदलेगा सिस्टम

नई दिल्ली: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स परिसर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हुए महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को नई दिशा देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में महिलाओं की भूमिका को अब केंद्र में लाने की जरूरत है. जब महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी, तभी सिस्टम में वास्तविक बदलाव संभव होगा.

मुख्यमंत्री ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यह समय केवल भागीदारी का नहीं, बल्कि नेतृत्व संभालने का है. कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने “अब नेतृत्व की बारी है- नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है” जैसे नारों के साथ पूरे माहौल को ऊर्जा से भर दिया. मुख्यमंत्री ने स्वयं भी हस्ताक्षर कर अभियान को आगे बढ़ाया और सभी महिलाओं से इसमें शामिल होने की अपील की.

महिला आरक्षण से मिलेगा सही प्रतिनिधित्व

मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा. उन्होंने कहा कि यह कदम वर्षों से चली आ रही असमानता को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाएं केवल दर्शक नहीं रहेंगी, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनेंगी. उन्होंने ये भी कहा, “अब महिलाएं मेज के उस पार से इस पार आएंगी,” यानी वह नीति निर्माण में अपनी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी.

हर हस्ताक्षर एक सपना और हौसले की पहचान