ETV Bharat / state

MCD बजट पर चर्चा शुरू; विपक्ष के नेता अंकुश नारंग ने बजट को बताया 'हवा हवाई'

दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आवारा पशुओं और कुत्तों के मुद्दे पर भी सवाल उठाए.

अंकुश नारंग ने बजट को बताया 'हवा हवाई'
अंकुश नारंग ने बजट को बताया 'हवा हवाई' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 26, 2025 at 7:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम के आयुक्त द्वारा स्टैंडिंग कमेटी में पेश बजट को हवा-हवाई बताया है. सदन में शुक्रवार को बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने बजट में दर्शायी गई उपलब्धियों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह बजट जनहित की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहा है.

अंकुश नारंग ने कहा कि वर्ष 2024-25 में बजट में प्रावधान होने के बावजूद छात्रवृत्ति मद में व्यय शून्य रहा. अब 2025-26 और 2026-27 के लिए फिर से करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन पिछला अनुभव देखते हुए आशंका है कि इस बार भी छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह सकती हैं. उन्होंने बताया कि निगम स्कूलों में कुल 6.58 लाख छात्र नामांकित हैं, लेकिन अब तक केवल 4.26 लाख छात्रों को ही यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और स्कूल बैग की राशि डीबीटी के जरिए दी गई है.

अंकुश नारंग ने बजट को कागजी और 'हवा हवाई' बताया (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष ने आवारा पशुओं और कुत्तों के मुद्दे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 54,623 आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण को उपलब्धि बताया जा रहा है, लेकिन शहर में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. इसी तरह, हजारों मवेशियों को गौशालाओं में भेजने के दावे के बावजूद सड़कों पर आवारा पशु घूमते नजर आ रहे हैं और यह दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष नारंग ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थिति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि कई केंद्रों में न तो नियमित डॉक्टर हैं और न ही दवाइयों व जांच की पर्याप्त सुविधाएं हैं. केवल बोर्ड लगा देने से स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत नहीं हो जाती है. उन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए आज भी लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

इसके आलावा, नेता प्रतिपक्ष ने महंगी पार्किंग और मनमानी वसूली को लेकर भी भाजपा शासित एमसीडी को घेरा. उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये की लागत से बनी मल्टी-लेवल पार्किंग के बावजूद न तो जाम कम हुआ है और न ही अवैध पार्किंग पर रोक लगी है.

अंत में अंकुश नारंग ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन देना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि निगम की जिम्मेदारी है. उन्होंने निगम की वित्तीय स्थिति की स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट स्थायी समिति के समक्ष रखने और बजट में तत्काल संशोधन कर जनहित को प्राथमिकता देने की मांग की. वहीं, अंकुश नारंग के बजट पर बयान को लेकर अस्थाई समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि विपक्ष के नेता ने जो अच्छे सुझाव दिए हैं उनको बजट में शामिल किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

  1. MCD में हुई स्थायी समिति की बैठक, निजी स्कूलों को मान्यता देने सहित इन मुद्दों को लेकर हुई चर्चा
  2. महापौर ने दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई
  3. MCD शाहदरा उत्तरी और दक्षिणी जोन का बजट पेश, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

TAGGED:

MCD BUDGET 25 2026
DISCUSSION ON MCD BUDGET
ANKUSH NARANG ON MCD BUDGET
BJP GOVERNMENT ON MCD BUDGET
MCD BUDGET DISCUSSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.