उत्तराखंड में चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण पर उठी आवाज, BJP ने उछाला मुद्दा, कांग्रेस ने लगाया आरोप
उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर चर्चाएं तेज होने लगी हैं. खास बात है कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने मुद्दा उठाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 4, 2026 at 5:16 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून बनाने और मदरसा बोर्ड भंग करने जैसे फैसलों के बाद अब चर्चा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर है. खास बात यह है कि यह आवाज भाजपा के भीतर से ही उठ रही है और विधानसभा तक में भाजपा विधायक इस पर कानून लाने की बात कह चुके हैं. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर गरमागरम बहस का केंद्र बनता दिख रहा है.
जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर वैसे तो कई बार राजनीतिक रूप से विचार रखे जाते रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला विधानसभा तक भी पहुंचा है. खास बात यह है कि भाजपा के भीतर इस पर बहस शुरू होती दिख रही है और इसके लिए एक माहौल भी बनता दिख रहा है.
खास बात यह है कि उत्तराखंड सरकार पहले भी कई ऐसे कानून बना चुकी है और फैसले ले चुकी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय रहे हैं. हालांकि, इन्हें एक समाज विशेष के खिलाफ बताते हुए अक्सर इसका विरोध भी देखने को मिला है और राजनीतिक रूप से भी विरोधी दलों ने भाजपा पर इसी एंगल से निशाना भी साधा है. इसमें चाहे बात समान नागरिक संहिता कानून से जुड़ी हो या फिर धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाने का मामला हो, हर बार भाजपा पर सांप्रदायिक रूप से समाज विशेष को निशाना बनाने के आरोप लगे हैं.
हाल ही में धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला लेते हुए अल्पसंख्यक समाज के लिए नई शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर डाला है. यही नहीं, अब तो सरकार अल्पसंख्यकों की शिक्षा और उनकी अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा अध्ययन करते हुए रिकॉर्ड तैयार करने जा रही है. यह सब मामले यूं तो अल्पसंख्यक समाज के नाम से होते रहे हैं लेकिन इसमें निशाने पर सीधे तौर से मुस्लिम समाज को बताया गया है.
उत्तराखंड में भाजपा सरकार के इन तमाम फैसलों ने धामी सरकार के हिंदूवादी चेहरे को आगे किया है. शायद यही कारण है कि अब इन्हीं बातों के चलते प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए हो रहे प्रयास पर भी बहस शुरू हो गई है.
इस मामले पर रुद्रपुर से विधायक शिव अरोड़ा 12 मार्च 2026 को गैरसैंण सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए सदन के भीतर अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए थे. माना जा रहा है कि यूं अचानक भाजपा के विधायक का सदन के भीतर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बोलना बेवजह नहीं था.
इस मामले में शिव अरोड़ा कुछ तर्क भी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं. भाजपा के विधायक आंकड़ों को आगे रखते हुए कहते हैं कि,
राज्य स्थापना के दौरान उत्तराखंड में विशेष वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 14 प्रतिशत थी, जो अब (2011 जनगणना के अनुसार) बढ़कर 18 प्रतिशत हो चुकी है. पहले मैदानी जिलों में विशेष वर्ग की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब पर्वतीय जनपदों में भी इनकी संख्या बढ़ रही है. इस दौरान केरल और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए भी भाजपा विधायक उन राज्यों से भी ज्यादा जनसंख्या उत्तराखंड में बढ़ने का दावा कर रहे हैं. इसी को देखते हुए तीन बच्चों से ज्यादा वाले परिवारों की सरकारी सुविधा खत्म करने की मांग उनकी तरफ से की गई है.
-शिव अरोड़ा, भाजपा विधायक-
इस मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास कहते हैं कि, भाजपा 'सबका साथ सबका विकास' के सिद्धांत पर चलती है. जहां तक बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की है, तो इस मुद्दे पर सामूहिक विचार करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ही इस कानून को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है.
-खजान दास, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तराखंड-
उधर, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हमेशा की तरह भाजपा पर सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है.
चुनाव आने से पहले ही भाजपा को इस तरह के मुद्दे याद आते हैं और उन पर बहस तेज की जाती है. भाजपा नेताओं का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सब की सहमति से ही फैसला होना चाहिए और इसे केवल वोट बैंक के लिए एजेंडे के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए.
-शीशपाल बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता-
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