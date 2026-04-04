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उत्तराखंड में चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण पर उठी आवाज, BJP ने उछाला मुद्दा, कांग्रेस ने लगाया आरोप

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून बनाने और मदरसा बोर्ड भंग करने जैसे फैसलों के बाद अब चर्चा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर है. खास बात यह है कि यह आवाज भाजपा के भीतर से ही उठ रही है और विधानसभा तक में भाजपा विधायक इस पर कानून लाने की बात कह चुके हैं. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर गरमागरम बहस का केंद्र बनता दिख रहा है.

जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर वैसे तो कई बार राजनीतिक रूप से विचार रखे जाते रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला विधानसभा तक भी पहुंचा है. खास बात यह है कि भाजपा के भीतर इस पर बहस शुरू होती दिख रही है और इसके लिए एक माहौल भी बनता दिख रहा है.

उत्तराखंड में चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण पर उठी आवाज (VIDEO-ETV Bharat)

खास बात यह है कि उत्तराखंड सरकार पहले भी कई ऐसे कानून बना चुकी है और फैसले ले चुकी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय रहे हैं. हालांकि, इन्हें एक समाज विशेष के खिलाफ बताते हुए अक्सर इसका विरोध भी देखने को मिला है और राजनीतिक रूप से भी विरोधी दलों ने भाजपा पर इसी एंगल से निशाना भी साधा है. इसमें चाहे बात समान नागरिक संहिता कानून से जुड़ी हो या फिर धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाने का मामला हो, हर बार भाजपा पर सांप्रदायिक रूप से समाज विशेष को निशाना बनाने के आरोप लगे हैं.

हाल ही में धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला लेते हुए अल्पसंख्यक समाज के लिए नई शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर डाला है. यही नहीं, अब तो सरकार अल्पसंख्यकों की शिक्षा और उनकी अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा अध्ययन करते हुए रिकॉर्ड तैयार करने जा रही है. यह सब मामले यूं तो अल्पसंख्यक समाज के नाम से होते रहे हैं लेकिन इसमें निशाने पर सीधे तौर से मुस्लिम समाज को बताया गया है.