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BIS 'मानक मंथन 2026' में हेलमेट की गुणवत्ता के विषय में की गई चर्चा, कहा - खुद की सुरक्षा जरूरी

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि सिर्फ पुलिस से बचने और चालान ना हो इसके लिए नहीं लगाना चाहिए. पढ़ें खबर..

कार्यक्रम में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के संबंध में जानकारी दी गई
कार्यक्रम में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के संबंध में जानकारी दी गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 17, 2026 at 4:39 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर 62 स्थित राष्ट्रीय मानकीयकरण संस्थान में शुक्रवार को BIS का 'मानक मंथन 2026' कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें दोपहिया वाहन चालकों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हेलमेट की गुणवत्ता के विषय में चर्चा की गई. मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. नितिन आर. गोकर्ण पहुंचे और स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों को बाइक चलाते समय सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के संबंध में जानकारी दी.

कार्यक्रम में दोपहिया वाहन चालकों के लिए सुरक्षात्मक हेलमेट के मानक IS 4151:2015 (चौथा संशोधन) पर विस्तृत चर्चा की गई. इसमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. नितिन आर. गोकर्ण, BIS के वरिष्ठ अधिकारी, सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ, ट्रैफिक पुलिस, हेलमेट निर्माता, परिवहन विभाग और AIIMS के विशेषज्ञ मौके पर मौजूद रहे. आयोजन का उद्देश्य ISI-मार्क वाले प्रमाणित हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देना, सुरक्षा मानकों पर जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के उपायों पर मंथन करना रहा.

डॉ. नितिन आर. गोकर्ण ने बताया कि देश में हेलमेट प्रयोग करने वाले की संख्या बहुत बड़ी है, जिसे देखते हुए हेलमेट की सुरक्षा बड़ा सवाल है. हम राष्ट्रीय मानकीयकरण संस्थान में कार्यक्रम में हेलमेट के टेक्निकल प्वाइंट पर चर्चा कर रहे हैं. हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने और चालान ना हो इसके लिए नहीं लगाना चाहिए, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए. एक व्यक्ति के दुर्घटना में प्रभावित होने से पूरा परिवार प्रभावित होता है.

उनके अलावा BIS केंद्रीय क्षेत्र की वैज्ञानिक-जी एवं उप महानिदेशक स्नेहलता ने कहा कि मानकों का पालन केवल उत्पाद की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है. सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं गंभीर चोटों को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं BIS प्रमाणित हेलमेट का उपयोग अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने सभी नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और हमेशा ISI मार्क युक्त हेलमेट पहनने की अपील की.

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