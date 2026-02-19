ETV Bharat / state

बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सदन में हुई गरमागरम बहस

रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भोजनावकाश के बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई. इस दौरान सदन में सत्तापक्ष-विपक्ष के विधायक कई मौके पर उलझते नजर आए.

जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला. उन्होंन राज्य सरकार की उपलब्धि को बताते हुए विपक्ष म़ें बैठी भाजपा पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने की मगर भाजपा सरकार ने इसे कम कर 14% कर दिया.

सदन में वंदे मातरम से लेकर एसआईआर तक की चर्चा इस दौरान होती रही. हेमलाल मुर्मू के संबोधन के दौरान भाजपा विधायक सीपी सिंह ने तीखी टिप्पणी करते हुए तंज कसते नजर आए. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भाजपा पर देश में नफरत की बीज बोने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि जिस तरह से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में मंत्रिपरिषद की मुहर लगी अभिभाषण को वहां के राज्यपाल ने नहीं पढ़ा और वहां के मुख्यमंत्री ने उसे पढ़ा और राज्यपाल ने अपना आभिभाषण को पढ़ा है. ऐसे में उन राज्यों के राज्यपाल को बर्खास्त करना चाहिए. प्रदीप यादव ने सदन में असम के सीएम हिमंता विस्वा सरमा के बयान की भी निंदा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोलते नजर आए. उन्होंने कहा कि भाजपा वंदे मातरम का सम्मान नहीं करती है राम का नाम ढाल के रूप में इस्तेमाल कर भाजपा उसे बदनाम कर रही है.

नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस और जेएलकेएम विधायक के बयान (ETV Bharat)

पुलिस की भूमिका पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल

राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा करते नजर आए. उन्होंने सदन से जमीन से जुड़े मामले के लिए विधानसभा समिति बनाने की मांग करते हुए कहा कि राज्य में जगह जगह जमीन से मामले आ रहे हैं सरकार कहती है कि इस वर्ष अधिग्रहण हुआ है जबकि वहां के रैयतों का अलग दावा रहता है. बुलडोजर चलाकर सरकार जबरन जमीन लेने का काम कर रही है.