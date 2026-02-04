ETV Bharat / state

देश में बुजुर्गों की आबादी और इलाज को लेकर मंथन, पूर्व स्वास्थ्य सचिव और एम्स के दिग्गजों ने दिए कई सुझाव

कॉन्फ्रेंस में उपस्थित लोगों ने एक बढ़ते डिजिटल डिवाइड की ओर भी इशारा किया. इसके कारण कई वरिष्ठ नागरिक टेक्नोलॉजी-आधारित सेवाओं से दूर रह जाते हैं. इसके अलावा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसे सार्वजनिक स्थान, परिवहन व्यवस्थाएं और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र भी बुजुर्गों की सुरक्षा एवं मोबिलिटी से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं.

बुजुर्गों की देखभाल को लेकर दिल्ली में इलनेस टु वेलनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन (ETV Bharat)

कॉन्फ्रेंस में आए वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियां कई तरह की होती हैं और आपस में गहराई से जुड़ी होती हैं. जेरियाट्रिक हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमियों और शहरों एवं गांवों के बीच मेडिकल सेवाओं तक पहुंच में अंतर के कारण विकलांगता और डिमेंशिया एवं अल्जाइमर जैसी बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियां और भी तेजी से बढ़ रही हैं. अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और हेल्थकेयर पर बढ़ते खर्चों के कारण आने वाली आर्थिक समस्याओं के चलते बुजुर्गों के लिए वित्तीय रूप से मजबूत होना और मुश्किल होता जा रहा है.

नई दिल्ली: भारत की आबादी अप्रत्याशित गति से बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच रही है. इसे देखते हुए विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जेरियाट्रिक केयर यानी बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था अब कुछ बड़े अस्पतालों तक सीमित नहीं रह सकती. इसे एक इंटीग्रेटेड, कम्युनिटी-बेस्ड सिस्टम में बदलना होगा, जो घर से शुरू होकर जिला स्तर तक पहुंचे. स्वस्थ और गरिमापूर्ण बुढ़ापे को बढ़ावा देने में जेरियाट्रिक केयर की भूमिका विषय पर इलनेस टु वेलनेस कॉन्फ्रेंस में इन चिंताओं पर चर्चा की गई.

कॉन्फ्रेंस में आए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक प्रोफेसर काशीनाथ सिंह ने कहा कि देश में बुजुर्गों की आबादी 230 मिलियन यानि कि 23 करोड़ है. ऐसे में बुजुर्गों से संबंधित बीमारियां अल्जाइमर, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. ऐसे में इनके इलाज के लिए योग, मेडिटेशन और आयुर्वेद को अपनाना चाहिए. इससे स्टेबिलिटी और अकेलेपन की समस्या दूर होती है. बुजुर्गों के लिए बढ़ती उम्र में सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन और शारीरिक कमजोरी की होती है. अगर योग, मेडिटेशन और आयुर्वेद को अपनाया जाए तो बुजुर्गों की कई समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है.

बुजुर्गों को योग, मेडिटेशन और आयुर्वेद अपनाने की सलाह (ETV Bharat)

बुजुर्गों की देखभाल के लिए जिला-स्तर के सिस्टम की जरूरत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव और इलनेस टु वेलनेस फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन राजेश भूषण ने कहा कि बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था कुछ बड़े अस्पतालों या बेहतरीन सेंटर्स तक सीमित नहीं रह सकती. भारत जैसे बड़े और आबादी के हिसाब से विभिन्नता से भरे देश में इस देखभाल की शुरुआत घर से होनी चाहिए और जिला-स्तर के सिस्टम के जरिये इसे मजबूत किया जाना चाहिए.

बुजुर्गों की देखभाल के लिए जिला-स्तर के सिस्टम की जरूरत (ETV Bharat)

मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखभाल का विस्तार करना जरूरी

बहुत से मामलों में बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती. उन्हें प्रशिक्षित केयरगिवर्स, घर पर दी जाने वाली सर्विसेज और कोऑर्डिनेटेड कम्युनिटी सपोर्ट के जरिये प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है. असली चुनौती बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन और अंतिम बिंदु तक सर्विस देने की है. केंद्रीय बजट में हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत करने, बुजुर्गों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखभाल का विस्तार करने और केयर टेकर्स की क्षमता बढ़ाने पर जोर देना, इन उभरती जरूरतों को सही समय पर पहचानने जैसा है.

एकल परिवार के सामाजिक ढांचे से देखभाल का तरीका बदला

साथ ही, संयुक्त परिवार से एकल परिवार के रूप में बदलते सामाजिक ढांचे और बढ़ते माइग्रेशन के कारण भी बुजुर्गों की देखभाल का तरीका बदल रहा है. गरिमा बनाए रखना, पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी और भावनात्मक सहारा हमारे स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण बुढ़ापे के दृष्टिकोण का मुख्य हिस्सा होना चाहिए.





एम्स जेरियाट्रिक विभाग के संस्थापक ने बताई कुशल जेरियाट्रिक केयर की मांग

क्लिनिकल नजरिये से एम्स में जेरियाट्रिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के संस्थापक एवं पूर्व प्रमुख डॉ. ए. बी. डे ने कहा कि तीन दशक पहले, जेरियाट्रिक्स को बमुश्किल ही कुछ लोग समझते थे. आज कुशल जेरियाट्रिक केयर की मांग मौजूदा ट्रेनिंग और सिस्टम से कहीं ज्यादा है. हेल्दी एजिंग सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, यह आजादी, मकसद और रोजमर्रा की जिंदगी में उन चीजों को करने की क्षमता की बात है, जो किसी के जीवन में अहमियत रखती हैं. आखिरकार, अच्छी देखभाल का सबसे जरूरी पहलू यह है कि क्या व्यक्ति बेहतर महसूस करता है, बेहतर जिंदगी जीता है और गरिमा एवं सम्मान के साथ बूढ़ा होता है.

चर्चा में बढ़ती उम्र से संबंधित सभी उपायों पर रहा फोकस

कॉन्फ्रेंस में तीन थीमैटिक सेशन भी हुए, जिनमें डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज से बचाव की रणनीतियों, आजाद जिंदगी जीने में असिस्टिव टेक्नोलॉजी की भूमिका और पोषण, ध्यान, योग एवं भावनात्मक कल्याण के जरिये बढ़ती उम्र से संबंधित समग्र उपायों पर फोकस किया गया. कुल मिलाकर, चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत की बढ़ती उम्र की आबादी बेहतर स्वास्थ्य, सम्मान और आजादी के साथ लंबी जिंदगी जी सके, इसके लिए कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी एक्शन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट और समाज की भागीदारी की जरूरत है.



ये भी पढ़ें :