'द चाइना चैलेंज' में चीन की आर्थिक व सैन्य प्रगति और भारत पर इसके असर पर मंथन

भारत की संभावित रणनीतियों पर सुझाव: वक्ताओं ने अपने विश्लेषण को समर्थन देने के लिए ठोस तथ्य एवं आंकड़े प्रस्तुत किए. चीन के विस्तारशील प्रभाव का सामना करने के लिए संभावित रणनीतियों का सुझाव दिया. सेमीनार में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एसएल. नारसिम्हन, राजदूत गौतम बंबावाले, राजदूत सतीश मेहता व जिंदल यूनिवर्सिटी की अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ प्रोफेसर एलिजाबेथ रोच समेत कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया. वक्ताओं ने इस विषय के विभिन्न आयामों पर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर महत्त्वपूर्ण विचार रखे.

शक्ति संतुलन साधना चाहता है चीन: पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) के बयान के अनुसार, वक्ताओं ने यह उल्लेख किया कि इन कारकों के कारण शक्ति संतुलन को चीन अपनी तरफ झुकाना चाहता है. पैनल ने भारत के पड़ोस तथा विस्तृत भू-राजनीतिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की निर्भरता तथा वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं पर प्रकाश डाला.

जयपुर: सप्त शक्ति कमान के अधीन ज्ञान शक्ति थिंक टैंक (GSTT) ने जयपुर मिलिट्री स्टेशन में 'द चाइना चैलेंज' विषय पर अंतर्दृष्टिपूर्ण सेमीनार रखी. इसमें सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह मुख्य अतिथि थे. इस मौके पर चीन की तीव्र आर्थिक प्रगति, बढ़ती सैन्य क्षमता, विकसित होती तकनीकी श्रेष्ठता तथा नागरिक एवं रक्षा क्षेत्रों में बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के परिप्रेक्ष्य में भारत–चीन संबंधों की गहन समीक्षा की गई.

2024 में थिंक टैंक की स्थापना: सप्त शक्ति कमान की ओर से नवंबर 2024 में स्थापित ज्ञान शक्ति थिंक टैंक उत्कृष्ट पहल है. इसका उद्देश्य ज्ञान, विशेषज्ञता एवं अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति का समन्वय सुनिश्चित करना है. इसके सदस्यों में अनुभवी वेटरन्स, उद्योग जगत के वरिष्ठ नेतृत्व, अकादमिक विशेषज्ञ तथा देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं.

महत्वपूर्ण विषयों पर सेमीनार: स्थापना से अब तक ज्ञान शक्ति थिंक टैंक कई अहम विषयों पर सेमीनार, प्रदर्शनी एवं संगोष्ठियां करा चुका है. इनमें 'डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता: राजस्थान में अवसर', 'इंडियाज जर्नी: चार्टिंग द पाथ टू विकसित भारत', 'राष्ट्र निर्माण में वेटरन्स का योगदान', भारत के पड़ोस में बदलते भू-रणनीतिक परिदृश्य तथा समकालीन आर्थिक एवं औद्योगिक विषयों पर आधारित सत्र शामिल हैं. इस थिंक टैंक ने सैन्य-नागरिक समन्वय सुदृढ़ करने, नवाचार के प्रोत्साहन, तकनीकी आत्मसात एवं रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने और विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के समर्थन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है.

अपडेट रहने की जताई जरूरत: आर्मी कमांडर ने क्षेत्र में हो रहे भू-राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों से अप-टू-डेट रहने की आवश्यकता पर बल दिया. विशेषकर उन बिंदुओं पर जिन पर सेमीनार में विस्तृत चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि पूर्व में चीन, पाकिस्तान, कुवैत, नेपाल एवं भूटान में भारत के राजदूत रहे वरिष्ठ अधिकारियों, चीन में भारत के पूर्व डिफेंस प्रतिनिधि तथा प्रतिष्ठित शिक्षा विशेषज्ञों जैसे विशिष्ट पैनल के साथ संवाद से संगठन के युवा नेताओं की अंतरराष्ट्रीय विषयों पर समझ और अधिक समृद्ध होगी. उन्होंने सभी वक्ताओं का उनके समय एवं मूल्यवान विचारों के लिए आभार व्यक्त किया. यह सेमीनार राष्ट्रीय विकास, सुरक्षा एवं क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है. भारत को वैश्विक मंच पर उसके समुचित स्थान तक पहुंचाने की और गति प्रदान करता है.