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छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर अहम चर्चा, कई विभागों की अनुदान मांगों पर होगा मंथन

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को बजट पर कई अहम चर्चा होगी. जानिए सदन की कार्यवाही की पूरी डिटेल

Chhattisgarh Assembly
छत्तीसगढ़ विधानसभा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 15, 2026 at 10:52 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार 16 मार्च को सदन की कार्यवाही महत्वपूर्ण रहने वाली है. सुबह 11 बजे शुरू होने वाली कार्यवाही में प्रश्नकाल के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, याचिकाओं की प्रस्तुति और वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. इस दौरान विभिन्न विभागों के बजट प्रावधानों पर चर्चा के साथ सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है.

प्रश्नकाल से होगी कार्यवाही की शुरुआत

विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी. इसमें सदन के सदस्य विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल उठाएंगे और संबंधित मंत्री उनके जवाब देंगे. प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष सरकार की योजनाओं और कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर सकता है, वहीं सरकार अपनी उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी सदन के सामने रखेगी.

नियम 138 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सदन में नियम 138(1) के तहत दो महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे. विधायक धरमलाल कौशिक छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सामग्री आपूर्ति में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाएंगे और इस पर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. वहीं विधायक बलेश्वर साहू प्रदेश में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में कथित अनियमितताओं का मुद्दा सदन में रखेंगे और श्रम मंत्री से इस पर जवाब मांगेंगे.

जनहित से जुड़ी याचिकाएं भी होंगी प्रस्तुत

सदन में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े जनहित के मुद्दों पर याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी. इनमें वैशाली नगर क्षेत्र में उप पंजीयक भवन और पशु चिकित्सालय भवन निर्माण की मांग शामिल है. इसके अलावा मोहला-मानपुर क्षेत्र में आदिवासी बालक-बालिका छात्रावास खोलने, सहकारी बैंक की शाखा शुरू करने और जिला मुख्यालय में बीएड कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा जाएगा. वहीं बिलासपुर क्षेत्र में पुलिया निर्माण और उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग से जुड़ी याचिकाएं भी सदन में रखी जाएंगी.

बजट 2026-27 की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा

विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की अनुदान मांगों पर भी विस्तृत चर्चा होगी. अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री गुरु खुशवंत साहेब से संबंधित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण, पंचायत संस्थाओं को वित्तीय सहायता और कौशल विकास विभाग शामिल हैं. इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप से जुड़े विभागों में वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, राज्य विधान मंडल और परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री के विभागों के बजट पर भी होगी चर्चा

सदन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों से जुड़े बजट प्रावधानों पर भी चर्चा की जाएगी. इनमें सामान्य प्रशासन, ऊर्जा विभाग, खनिज संसाधन विभाग, जनसंपर्क विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु सिंचाई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित अनुदान मांगें शामिल हैं.

सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार

विधानसभा के बजट सत्र के इस अहम दिन सदन में विभिन्न विभागों के बजट और योजनाओं को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं. विपक्ष जहां बजट प्रावधानों और विभागीय खर्चों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वहीं सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का पक्ष सदन में मजबूती से रखेगी.

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