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Battery Energy Storage System : ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में गुल हुई बत्ती, नागर बोले- तकनीकी खामियों को दुरुस्त कर रहे

180 जीएसएस पर लगेंगे बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम : उन्होंने कहा कि राजस्थान में बैट्री स्टोरेज और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर राजस्थान काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है. बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. इसमें 6000 मेगावाट का एक टेंडर पहले किया हुआ है, जो प्रगति पर है. अक्षय ऊर्जा निगम के माध्यम से दूसरा टेंडर पूगल में निकाला गया है, जिसकी क्षमता 6400 मेगावाट है. जिसमें 2400 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगेगा. डिस्कॉम के माध्यम से 133 केवीए के 180 जीएसएस चिह्नित किए हैं, जहां एक-एक मेगावाट के बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसके टेंडर निकाल दिए हैं.

हालांकि, बाद में होटल के जनरेटर से सप्लाई बहाल करवाई गई. इसे लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पहले बिजली कटौती इतनी ज्यादा होती थी कि यह लोगों को आम बात लगने लगी थी. अब तकनीकी दिक्कत के कारण बिजली जाने पर भी उसकी चर्चा होती है. उन्होंने कहा कि बिजली सप्लाई में जो भी तकनीकी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें दुरुस्त करने की कवायद जारी है. वहीं, बीते दो महीने में तीन बार ऐसा हुआ है, जब ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल हुई.

जयपुर: राजस्थान में सूरज के ताप से बन रही बिजली को स्टोर कर पीक ऑवर्स में ज्यादा डिमांड होने पर काम में लेने की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आज देशभर से आए विशेषज्ञों ने मंथन किया. राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से एक होटल में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर सेमिनार में ऊर्जा मंत्री हिरालाल नगर बतौर अतिथि मौजूद रहे. इस बीच बिजली गुल होने से हर कोई हक्का-बक्का रह गया.

दिन में बनी बिजली को स्टोर कर रात में काम लें : मंत्री नागर ने कहा कि दिन में सूरज की गर्मी से बनने वाली बिजली राजस्थान में सरप्लस है, जिसे बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाकर स्टोर किया जा रहा है, ताकि पीक ऑवर्स में जब बिजली की डिमांड ज्यादा हो तो उसका उपयोग किया जा सके. इसके लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, अक्षय ऊर्जा निगम, उत्पादन निगम और डिस्कॉम मिलकर काम कर रहे हैं. ऊर्जा विभाग का उद्देश्य है कि राजस्थान में सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करके सप्लाई की जाए, ताकि महंगी खरीदने से निजात मिलेगी. उन्होंने कहा कि आज इस सेमिनार में इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है.

ऊर्जा मंत्री ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन... (ETV Bharat Jaipur)

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जयपुर में देशभर से जुटे विशेषज्ञ : वे बोले- कई विशेषज्ञ, कई मैन्यूफैक्चरर, इन्वेस्टर आज इस कार्यक्रम में जुटे हैं. जो देशभर में सोलर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. वे बोले, हमारा मकसद यह है कि राजस्थान में सोलर और बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़ी इंडस्ट्री भी आए. यहां केवल सोलर लग जाए या जनरेशन हो जाए. यह पर्याप्त नहीं है. इसके साथ ही यहां इंडस्ट्री भी लगे, जहां मैन्युफैक्चरिंग भी हो, ताकि राजस्थान के युवाओं को रोजगार भी मिल सके और राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग का हब बने.

देशभर से आए विशेषज्ञों ने की चर्चा... (ETV Bharat Jaipur)

सोलर के साथ BESS में भी अग्रणी बने राजस्थान : वहीं, राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सीईओ नितिन अग्रवाल का कहना है कि एसोसिएशन की ओर से आज का यह कार्यक्रम राजस्थान में बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के भविष्य को देखते हुए आयोजित किया गया. सोलर एनर्जी के उत्पादन में राजस्थान देशभर में पहले पायदान पर है. देश में सौर ऊर्जा से सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि प्रदेश में बनने वाली ज्यादातर बिजली राज्य से बाहर चली जाती है. इसका स्थाई समाधान है बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. राजस्थान जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अग्रणी है. वैसे ही बैट्री एनर्जी में भी राजस्थान अग्रणी बने. इसी मंशा के साथ आज इस कार्यक्रम में मंथन किया गया है.