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पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव में गड़बड़ियों पर मंथन, विश्वेंद्र के बागी तेवर भी कांग्रेस के लिए चुनौती

पाली से आए पार्षदों से बात करते सीपी जोशी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद गड़बड़ियों की जांच के लिए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी की अगुवाई में बनी कमेटी ने शुक्रवार को भीलवाड़ा, भरतपुर और पाली के नेताओं से चर्चा की. इस बीच पार्टी ने पंचायतीराज चुनावों के लिए तैयारी को लेकर भी कमर कस ली है. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार समिति, जिला प्रभारियों और क्षेत्रवार जिम्मेदारियों की तैयारी के जरिए संगठन को सक्रिय करने की कवायद भी शुरू हो गई है.

इस बीच पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को अनुशासन समिति की ओर से नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा गया था. उसकी मियाद खत्म हो गई है. अब सबकी निगाह इस बात पर है कि विश्वेंद्र सिंह को लेकर पार्टी आगे क्या रुख अपनाती है. वहीं, निकाय चुनावों में अंदरूनी गड़बड़ियों की शिकायत की जांच के लिए बनी कमेटी के मुखिया डॉ. सीपी जोशी के सामने पाली से आए पार्टी के कुछ पार्षदों ने भी गुस्से का इजहार किया.

पीसीसी चीफ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) पीसीसी वॉर रूम में चला मंथन : निकाय चुनावों में निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कथित तौर पर गड़बड़ियों के आरोपों की जांच करने के लिए बनाई गई कमेटी की आज सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई. डॉ. सीपी जोशी की अध्यक्षता में पीसीसी वॉर रूम में हुई बैठक में भीलवाड़ा, पाली और भरतपुर सहित अन्य जिलों के प्रमुख नेताओं के साथ कमेटी ने वन टू वन चर्चा की. यह बैठक करीब 3 बजे तक चली. कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि कमेटी नेताओं से चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट पीसीसी को देगी. उसके आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा. पाली से आए पार्षदों ने जताई नाराजगी : बैठक खत्म होने के बाद डॉ. सीपी जोशी बाहर आए तो पाली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाली राजबाला हिंगड़ के समर्थक पार्षदों ने उनसे बातचीत का समय मांगा. जोशी ने उनसे पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने को कहा तो उन्होंने नाराजगी जताई. उन्होंने सीपी जोशी से मिलकर अपनी बात रखने की मांग रखी. जोशी ने इनकार किया तो उन्होंने काफी देर तक जोशी को मनाने का प्रयास किया. हालांकि, जोशी उनकी एक नहीं सुनी और गाड़ी में बैठकर निकल गए. पढ़ें : डोटासरा का दिन में सुलह का दिखावा, शाम होते ही विश्वेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब विश्वेंद्र सिंह के मामले में अनुशासन कमेटी देगी रिपोर्ट : इधर, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर कांग्रेस की अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा था, जिसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है. इस संबंध में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की अनुशासन समिति ने नोटिस दिया था. जिसका जवाब आया कि नहीं, जवाब आया तो उन्होंने क्या कहा? इसका विचार अनुशासन समिति करेगी. अनुशासन समिति पीसीसी को जो रिपोर्ट देगी. उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा. पार्टी में कई मुद्दों पर एक साथ चल रहा मंथन : राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों एक साथ कई मुद्दों पर सियासी हलचल महसूस की जा रही है. एक तरफ पार्टी मजबूती से पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों की तैयारी में जुटने का दावा कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ निकाय चुनावों में कथित रूप से गड़बड़ी के आरोपों को लेकर भी मंथन जारी है. इसके साथ ही भरतपुर की सियासत में सक्रिय नेमसिंह फौजदार की कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बीच पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के तेवर भी प्रदेश नेतृत्व को असहज कर रहे हैं. हालांकि, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों से साफ है कि पार्टी इस मामले में अनुशासन कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. वहीं, निकाय चुनाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर भी फैसला कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा.