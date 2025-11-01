जयपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मंथन, स्पीकर्स बोले-एआई से नए स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा मौका
जयपुर में एआई पर आयोजित कांफ्रेंस में वक्ताओं ने एआई के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रभावों पर चर्चा की.
Published : November 1, 2025 at 4:54 PM IST
जयपुर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर शनिवार को जयपुर के आरआईसी में मंथन हुआ. पैन आईआईटी द्वारा पहली बार जयपुर में पैन आईआईटी राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मलेन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में 1 हजार से अधिक आईआईटीयन के साथ साथ उद्योगपति भी शामिल हुए. इस मंथन में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वास्थ्य, सतत विकास, ऊर्जा, डिजिटल प्रशासन, गतिशीलता और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में उभरते नवाचारों पर चर्चा की गई.
कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांश पंत (आईआईटी खड़गपुर), अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अजिताभ शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा, कुलदीप रांका, अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह (आईआईटी खड़गपुर) व अन्य शामिल हुए. इस मौके पर मंच से बोलते हुए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि जब भी आईआईटीयन मिलते हैं, तो आइडिया एक्सचेंज होते हैं. नए स्टार्टअप्स को लेकर चर्चा होती है. राजस्थान में भी सरकार स्टार्टअप को लगातार मौके दे रही है. जयपुर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में एआई के बढ़ते प्रभाव, उसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं तथा इससे उत्पन्न होने वाले अवसरों पर विमर्श करना था.
पढ़ें: देश में AI के भविष्य पर जयपुर में होगा मंथन, 1 हजार से अधिक IITian होंगे शामिल
स्टार्टअप्स को मौका: कार्यक्रम के स्पीकर विक्रम गुप्ता ने कहा कि आज हर फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है. भारत एआई के उपयोग के लिए बहुत बड़ा मंच है. क्योंकि आज भारत में करोड़ो लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं. एआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि आने वाले दशक की सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति है. एआई के माध्यम से देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उत्पादकता बढ़ेगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा. इससे देश में नए स्टार्टअप्स को मौका मिल सकेगा. आईटी उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि एआई के कारण स्टार्टअप जगत में नई ऊर्जा आई है. एआई के जरिए हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित हो रहे हैं.
पढ़ें: संस्कृत शिक्षा का शुरू होगा नया युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलेगा डिजिटल आधार
प्रदेश में निवेश को लेकर काम: कार्यक्रम के आयोजक प्रदीप गुगलिया ने बताया कि पहली बार पैन आईआईटी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान में किया गया है. हमारा मकसद है कि देश-विदेश में जो आईआईटीयन हैं, वो राजस्थान आएं और यहां पर निवेश करें. ताकि इसका फायदा राजस्थान की जनता को मिल सके. हाल ही में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस काफी चर्चाओं में हैं और इसे भविष्य के तौर पर भी देखा जा रहा है.