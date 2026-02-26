ETV Bharat / state

कृषि बजट पर सदन में चर्चा: महिला किसान की खुशहाली योजना होगी शुरू, मखाना योजना को दिया जाएगा बढ़ावा

सदन की कार्यवाही में भाग लेतीं कृषि मंत्री ( Etv Bharat )

रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार. रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज गुरुवार को अनुदान मांग पर सदन में कृषि बजट पर चर्चा हुई. इस दौरान भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कृषि बजट पर कटौती प्रस्ताव भी लाया गया जो ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन को संबोधित किया. सदन की कार्यवाही में भाग लेने के बाद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मीडिया से रूबरू हुईं. मंत्री ने कहा कि इस वर्ष कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में पुरानी योजनाओं के साथ साथ तीन नई योजनाएं शुरू की जा रही है. शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति-जनजाति महिला किसानों के लिए महिला किसान खुशहाली योजना के तहत समेकित कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा. कृषि मंत्री ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने ही सभी जिलों में 5000 मैट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज निर्माण का बड़ा फैसला लिया था. अब इन वित्तीय वर्ष में राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा जो कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा. कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधानों की जानकारी मंत्री ने दी. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हाई एग्री वैल्यू प्रोड्यूस के तहत न सिर्फ मखाना की खेती बल्कि ड्रेगन फ्रूट्स एवं अन्य उद्यानिकी उत्पाद के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बेंगलुरु से तकनीकी सहायता ली जाएगी. कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा सचेतक नवीन जायसवाल पुराने आंकड़ों को लेकर सदन में आये थे, जानकारी होने पर उन्होंने उसमें संशोधन किया. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बयान (ETV Bharat) सदन में कृषि मंत्री के संबोधन के मुख्य अंश वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग का बजट 04 हजार 884 करोड़ 20 लाख रुपए है. सदन में बीजेपी का दावा और जमीनी हकीकत हाथी के दांत की तरह है, जो खाने को कुछ और दिखाने को कुछ है. जब किसानों के फसल का MSP बढ़ाने की बात होती है तो केंद्र सरकार इसे नकार देती है. सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक असमानता को दूर करने ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक असमानता को दूर करना भी जरूरी है. समाज आज भी जाति-धर्म और वर्ग के आधार पर बंटा हुआ है. ये बजट आय की सुरक्षा, महिला के सशक्तिकरण, आर्थिक असमानता को दूर करने के साथ राज्य की स्थिरता को दर्शाने वाला बजट है. किसानों को आधुनिक कृषि प्रणाली से जुड़ने की जरूरत है. आज राज्य में 1 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती हो रही है. राज्य में 05 लाख किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ मिल चुका है. ग्रीन इकोनॉमी की सोच के साथ करंज का झारखंड से निर्यात बहुत बड़ी सफलता है. दुग्ध में दोगुना उत्पादन और बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की पहल तेज हो गई है. "महिला किसान खुशहाली योजना" महिलाओं के जीवन में नया रंग भरने और उन्हें सशक्त बनाने में सफल रहेगी. हर विधानसभा में माननीय विधायकों की अनुशंसा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा. हमारा लक्ष्य राज्य के किसानों को प्रगतिशील किसान बनाना और उनकी आय बढ़ाना है. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 4 हजार 884 करोड़ 20 लाख रुपए है. योजना मद में 4 हजार 275 करोड़ का बजट उपबंध किया गया है, जिसमें 3,825 करोड़ राज्यांश और 450 करोड़ केंद्रांश शामिल है. ये महज बजट आंकड़ा नहीं है बल्कि झारखंड के किसानों के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है. विभाग के द्वारा कुल 81 योजनाएं संचालित की जाएंगी, जिसमें 56 राज्य योजनाएं और 25 केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल है. कृषि प्रक्षेत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि प्रक्षेत्र का योजना बजट 2 हजार 200 करोड़ रुपए है. झारखंड के किसानों को आत्म निर्भर और आय सुरक्षित बनाने का स्पष्ट संकल्प इस बजट में दिखता है. कृषि, बागवानी और मृदा संरक्षण को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ सुदृढ़ करना इस बजट का उद्देश्य है. विभाग ने मृदा एवं जल संरक्षण के लिए 475 करोड़ 50 लाख, बीज उत्पादन एवं फसल विविधीकरण के लिए 145 करोड़ और अनुसंधान एवं तकनीकी सुदृढ़ीकरण के लिए 160 करोड़ का प्रावधान किया है. कृषि यंत्रीकरण के लिए 80 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 75 करोड़ के साथ एकीकृत बिरसा ग्राम विकास योजना सह किसान स्कूल के लिए 70 करोड़ की राशि बजट में रखा है. बागवानी क्षेत्र में 124 करोड़ 93 लाख रुपए राज्य बागवानी विकास योजना और 81 करोड़ 38 लाख रुपए जैविक प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित किया है. विभाग का लक्ष्य, आत्मनिर्भर किसान, सशक्त गांव और समृद्ध झारखंड का निर्माण करना है.