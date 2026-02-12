ETV Bharat / state

यूपी बजट सत्र चौथा दिन; सदन में AI और ट्रांसजेंडर को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, मंत्रियों ने दिए ये जवाब

एआई खतरनाक तकनीक, गलत इस्तेमाल हो सकताः चौथे दिन शून्य प्रहर में सपा के सदस्य अतुल प्रधान ने गुरुवार को नियम 300 के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का मुद्दा उठाया. पीठ की ओर से सरकार से संज्ञान लेने के लिए कहा गया. अतुल प्रधान ने कहा कि एआई खतरनाक तकनीक है. अपने खुद का संस्मरण का जिक्र करते हुए कहा कि एक एजेंसी के लोग मेरे पास आये थे. उनका कहना था कि वे मेरे भाषण को मेरे जाए बगैर जनता को मेरी ही आवाज में सुना देंगे. चेहरा भी मेरा ही होगा. यदि मेरा चेहरा और मेरी आवाज लोगों तक हूबहू अच्छे परिपेक्ष्य में पहुंच सकती है तो उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है. मैंने अपने जिले के एसएसपी से अपने से जुड़े एक मामले में शिकायत की है लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया.

AI को लेकर केंद्र सरकार ने बनाया कानूनः विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पीठ से आग्रह किया कि संसदीय कार्य मंत्री इस पर ध्यान देंगे. अध्यक्ष ने कहा कि यह (एआई) खासकर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है. इसलिए ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और कुछ लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 10 फरवरी को केन्द्र सरकार ने एआई पर कानून बनाया है. इस संबंध में कानून विद से चर्चा करने के बाद कोई कदम उठाया जाएगा. इससे पहले प्रदेश सरकार के आईटी मंत्री सुनील शर्मा ने सरकार का पक्ष रखा.

92 प्रतिशत ट्रांसजेंडर बेरोजगारः उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार ट्रांसजेंडर (किन्नर) समुदाय की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई. समाजवादी पार्टी के विधायक इंजीनियर सचिन यादव ने सदन में पूछा कि LGBT और ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार क्या कर रही है. ट्रांसजेंडरों में 92 प्रतिशत बेरोजगारी है, स्कूलों में उनके बच्चों के साथ भेदभाव होता है और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही. सरकार सिर्फ कागजी बातें कर रही है. सचिन यादव ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक सिर्फ 1000 ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र दिए गए हैं, जबकि समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है. सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रही.

सपा विधायक के आरोप बेबुनियादः सपा विधायक सचिन यादव के सवाल के जवाब में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि यह सदन का बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है, जब सबसे पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले समुदाय की बात यहां हो रही है. उन्होंने कहा कि यह अच्छा सवाल है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले (नालसा केस) के बाद से ही यूपी में प्रयास शुरू हो गए हैं. असीम अरुण ने बताया कि राज्य में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जिसे बजट भी दिया गया है. हर थाने में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग हेल्प डेस्क बनाई गई है. कुछ ट्रांसजेंडर लोग अपने पारंपरिक डेरों में रहना पसंद करते हैं, उनके लिए वहां नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. साथ ही, सरकार उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट, 2019 के तहत पहचान पत्र जारी करने का काम चल रहा है. मंत्री ने कहा कि सरकार आरोपों से सहमत नहीं है कि कुछ नहीं किया जा रहा. काम धीरे-धीरे लेकिन लगातार हो रहा है. ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल करने के प्रयास जारी हैं.

