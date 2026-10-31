ETV Bharat / state

जयपुर डायलॉग्स में पंजाब में नशे और धर्मांतरण मुद्दे की गूंज, सोशल मीडिया को बताया अनगाइडेड मिसाइल...

जयपुर डायलॉग में चर्चा करता पैनल ( Source: Jaipur Dialogues )

जयपुर: पंजाब में नशे का बढ़ता नेटवर्क, ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी, उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे शनिवार को जयपुर डायलॉग्स में गूंजे. आयोजन के दूसरे दिन राजनीतिक सत्रों में इन मुद्दों पर चर्चा हुई. 'कुछ पॉलिटिकल-उत्तर प्रदेश पंजाब' सत्र में पंजाब की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और भाजपा की संभावनाओं पर वक्ताओं ने राय रखी. वहीं, अन्य सत्र में वक्ताओं ने सोशल मीडिया को एक अनगाइडेड मिसाइल बताया.