जयपुर डायलॉग्स में पंजाब में नशे और धर्मांतरण मुद्दे की गूंज, सोशल मीडिया को बताया अनगाइडेड मिसाइल...
Panel discussion on political issues: जयपुर डायलॉग्स के दूसरे दिन विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर वक्ताओं ने रखा अपना पक्ष.
Published : October 31, 2026 at 7:46 PM IST
जयपुर: पंजाब में नशे का बढ़ता नेटवर्क, ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी, उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे शनिवार को जयपुर डायलॉग्स में गूंजे. आयोजन के दूसरे दिन राजनीतिक सत्रों में इन मुद्दों पर चर्चा हुई. 'कुछ पॉलिटिकल-उत्तर प्रदेश पंजाब' सत्र में पंजाब की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और भाजपा की संभावनाओं पर वक्ताओं ने राय रखी. वहीं, अन्य सत्र में वक्ताओं ने सोशल मीडिया को एक अनगाइडेड मिसाइल बताया.
सोशल मीडिया के नैरेटिव वार पर मंथन: जयपुर डायलॉग्स के दूसरे दिन 'सोशल मीडिया में नैरेटिव वार तथा लुटियंस मीडिया' सत्र में अशोक श्रीवास्तव, आनंद नरसिम्हन, सुशांत सिन्हा, हर्ष कुमार और प्रकाश श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया के बदलते स्वरूप और 2014 के बाद मीडिया के परिदृश्य पर चर्चा की. वक्ताओं ने कहा कि सोशल मीडिया अनगाइडेड मिसाइल की तरह है, जिसका इस्तेमाल लोग अपने एजेंडे और नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. अब वीडियो और सूचनाओं का माध्यम पहले से ज्यादा लोकतांत्रिक हुआ है, लेकिन इसके साथ फर्जी सूचनाओं और भ्रामक नैरेटिव का खतरा भी बढ़ा है. वक्ताओं ने कहा कि नैरेटिव की लड़ाई लगातार जारी रहेगी और सच सामने लाने के लिए कई बार कीमत भी चुकानी पड़ती है. ऐसे में फर्जी इकोसिस्टम से सतर्क रहने, सही तथ्यों को जनता तक पहुंचाने और नैरेटिव वार का रणनीतिक तरीके से मुकाबला करने में आमजन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है.
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पंजाब में नशे का मुद्दा उठा : 'कुछ पॉलिटिकल-उत्तर प्रदेश पंजाब' सत्र में अंकुर आर्य, ओंकार चौधरी, अभिषेक तिवारी और हर्ष कुमार ने पंजाब की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा की. वक्ताओं ने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं. उनके अनुसार, ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी राज्य के सामने चुनौती के रूप में उभरा है. वक्ताओं ने इन गतिविधियों के पीछे दुश्मन देश के एजेंटों का हाथ होने का आरोप लगाया.
2027 के चुनाव से पहले योगी-अखिलेश की सियासी चर्चा :'योगी बनाम अखिलेश (यूपी ओपिनियन)' सत्र में शांतनु गुप्ता, प्रखर श्रीवास्तव और अवनीश पीएन शर्मा ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, निवेश और राजनीतिक माहौल पर अपनी राय रखी. वक्ताओं ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और निवेशकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने पर जोर दिया है. इसी क्रम में हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने के अभियान का उल्लेख किया गया. वक्ताओं के अनुसार योगी सरकार ने प्रदेश में 70 हजार एकड़ से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया. इसमें कानपुर में रेलवे और सेना की जमीन शामिल बताई गई.
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नकारात्मक नैरेटिव का भी जिक्र : चर्चा के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विपक्ष के बनाए कथित नकारात्मक नैरेटिव का जिक्र हुआ. वक्ताओं ने कहा कि कभी उन्हें बाहरी बताने तो कभी मोदी-योगी और योगी-शाह के बीच मतभेद दिखाने की कोशिश की गई. सत्र में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि चुनाव से पहले पार्टी को अंदरूनी मतभेद और भीतरघात से सतर्क रहने की जरूरत होगी.
'इज मोदी रियली हिंदुत्ववादी' सत्र में गणेश भाऊ तोरसेकर, कार्तिक गौर और करण वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विचारधारा, संघ और भाजपा की कार्यशैली पर विचार रखे. वक्ताओं ने कहा कि संघ और भाजपा की विचारधारा व्यक्तिवाद के बजाय संगठन आधारित है. कार्यकर्ताओं की निष्ठा व्यक्ति से अधिक संस्था के प्रति होती है. सत्र में एससी-एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग, समान नागरिक संहिता (यूसीसी), राम मंदिर के चंदे से जुड़े आरोप और वन नेशन-वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए वक्ताओं ने कहा कि रणनीतिक स्तर पर कई बार किसी बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए अलग-अलग मोर्चों पर योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ता है.
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ब्राह्मणवाद और एससी-एसटी एक्ट पर भी बहस : 'ब्राह्मणवाद से आजादी? एससी-एसटी एक्ट' सत्र में आनंद रंगनाथन, हर्षवर्धन त्रिपाठी और धीरेंद्र पुंडीर ने जाति, ज्ञान परंपरा और भारतीय सभ्यता से जुड़े मुद्दों पर विचार रखे. वक्ताओं ने ब्राह्मणवाद को किसी जाति विशेष तक सीमित मानने के बजाय ज्ञान परंपरा से जोड़कर इसकी व्याख्या की. उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत पर हमले की कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन देश की सभ्यतागत पहचान बनी रही है. चर्चा में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन, 1984 के दंगों और नालंदा-तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों के इतिहास का भी उल्लेख किया गया. 'लॉ फेयर इन राइजिंग भारत' सत्र में तहसीन पूनावाला, अनुपम मिश्रा, अमिता सचदेवा, विजय सरदाना, मकरंद आदकर और धीरेंद्र पुंडीर ने कानूनी प्रक्रियाओं के कथित रणनीतिक इस्तेमाल पर चर्चा की. इस दौरान हिंदू लीगल एड वेबसाइट लॉन्च की गई. इसके जरिए हिंदू हितों से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई.
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