इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- पक्षकारों को आरोप परिवर्तित करने की मांग का अधिकार नहीं

कोर्ट ने कहा, यदि ट्रायल कोर्ट ने आरोप परिवर्तन का निर्णय लिया है, तो वह इस आधार पर दूषित नहीं माना जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 10:52 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोप में परिवर्तन करना ट्रायल कोर्ट का विवेकाधिकार है. ट्रायल कोर्ट स्वत संज्ञान लेकर आरोप में परिवर्तन कर सकती है. मगर किसी पक्षकार को यह अधिकार नहीं है वह आरोप परिवर्तित करने की मांग करे. कोर्ट ने कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वतंत्र विवेक से आरोप परिवर्तन का निर्णय लिया है तो वह इस आधार पर दूषित नहीं माना जाएगा कि ऐसा करने के लिए किसी पक्ष ने अर्जी दी थी.

फर्रुखाबाद के सिराज अली की याचिका खारिज़ करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम ने दिया. याचिका के अनुसार याची और उसके साथी वसीम अली पर शिकायतकर्ता देवकीनंदन उर्फ पिंटू को गोली मारने का का मुकदमा कायमगंज थाने में आईपीसी की धारा 307 के तहत दर्ज़ किया गया. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विवेचक ने धारा 307 का अपराध न पाते हुए मारपीट की धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया.

गवाहों के बयान के आधार पर अभियोजन की ओर से अर्जी दाखिल कर ट्रायल कोर्ट से आरोप परिवर्तित कर धारा 307 में मुकदमा चलाने की मांग की. याची के वकील का कहना था कि धारा 216 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किए जाने से अपीलकर्ता-अभियुक्त को पूर्वाग्रह हुआ. कहा गया कि अभियोजन के कहने पर धारा 216 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन स्वीकार करने वाला आदेश अवैध है और निरस्त किए जाने योग्य है.

सरकारी वकील का कहना था कि घायल की एक्स-रे रिपोर्ट में चोट में गोली की उपस्थिति मिली है. अतः आरोप में परिवर्तन करने वाला आदेश सही है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी आवेदन पर आदेश पारित करने की शक्ति केवल न्यायालय में निहित होती है. यदि किसी पक्ष द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका उद्देश्य मात्र न्यायालय के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करना होता है.

यह भी सत्य है कि किसी भी पक्ष को यह निहित अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपने द्वारा प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर आदेश पारित किए जाने की मांग कर सके. न्यायालय ही अपने स्वतंत्र विवेक और विचार के आधार पर किसी भी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है. आवेदन प्रस्तुत कर देने से किसी भी पक्ष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जो भी पक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत करता है, वह केवल न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करता है, और अंतिम निर्णय न्यायालय की अपनी संतुष्टि पर ही निर्भर करता है.

अतः यदि न्यायालय अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करते हुए कोई आदेश पारित करता है, तो मात्र इस आधार पर कि ऐसा आदेश किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पारित किया गया है, न कि न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से, उस आदेश को केवल इसी कारण से निरस्त नहीं किया जा सकता.

