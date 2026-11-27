उन्नाव के मतदाता सूची आंकड़ों में 5.18 लाख का अंतर, निकायों में भी गड़बड़ी
विधानसभा और पंचायत-निकाय की मतदाता सूचियों के आंकड़ों में पांच लाख से अधिक का अंतर सामने आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 4:08 PM IST
उन्नाव: जिले में विधानसभा और पंचायत-निकाय की मतदाता सूचियों के आंकड़ों में पांच लाख से अधिक का अंतर सामने आया है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विधानसभा मतदाता सूची में 20,39,180 मतदाता हैं, जबकि, त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों की संयुक्त सूची में मतदाताओं की संख्या 25,57,850 है. दोनों के बीच 5,18,670 मतदाताओं का अंतर है. हालांकि यह अंतर वास्तविक मतदाताओं की संख्या में है, या अलग-अलग समय पर तैयार सूचियों और उनके क्षेत्राधिकार का परिणाम है, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.
16 अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, जिले की छह विधानसभा सीट बांगरमऊ में 3,23,826, सफीपुर में 3,10,873, मोहान में 3,10,413, सदर में 3,50,670, भगवंतनगर में 3,69,230 और पुरवा में 3,74,168 मतदाता हैं. इनका कुल जोड़ 20,39,180 है.
मूल आंकड़ों में नगरीय निकायों की कुल संख्या 4,67,410 बताई गई है, जबकि निकायवार विवरण का जोड़ 4,54,571 निकल रहा है. दोनों में 12,839 का अंतर है. यह संख्या मोहान नगर पंचायत के मतदाताओं के बराबर है. ऐसे में निकायवार आंकड़ों का दोबारा सत्यापन जरूरी है.
आपको बता दें कि विधानसभा की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग के अधीन तैयार होती है, जबकि पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है. इनकी पुनरीक्षण प्रक्रिया और समय-सीमा अलग हो सकती है. नगरीय निकायों के आंकड़े वर्ष 2023 के हैं, जबकि पंचायत की सूची जून 2026 और विधानसभा की सूची अक्टूबर 2026 की है.
ऐसे में तीनों सूचियों की तुलना करते समय तारीख और क्षेत्रीय सीमाओं का अंतर भी ध्यान में रखना जरूरी है. एक ही व्यक्ति का नाम विधानसभा और स्थानीय निकाय की संबंधित सूचियों में होना सामान्य है, क्योंकि दोनों अलग-अलग चुनावों के लिए हैं. इसलिए केवल कुल संख्या के अंतर से फर्जी या डुप्लीकेट मतदाताओं की पुष्टि नहीं हो सकती.
SIR में भी हटाए गए थे हजारों नाम:
विधानसभा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में नामों का सत्यापन किया गया था. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित और अन्य स्थानों पर दर्ज नामों की पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई. हालांकि इस दौरान हटाए गए नामों की अंतिम श्रेणीवार संख्या का जिला निर्वाचन कार्यालय से मिलान किया जाना जरूरी है.
जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि विधानसभा और निकाय-त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची तैयार करने के अलग-अलग पैमाने हैं. निकाय की सूची तीन साल पुरानी है. हालांकि पंचायत और विधानसभा की सूची में अधिक अंतर नहीं दिखना चाहिए. पांच लाख से अधिक का अंतर जांच का विषय हो सकता है. इसे दिखवाया जाएगा.
अब जिला प्रशासन के सामने तीनों सूचियों का समान तारीख और क्षेत्रीय सीमा के आधार पर मिलान कराने की चुनौती है. इससे स्पष्ट हो सकेगा कि मतदाताओं की संख्या में इतना अंतर क्यों है और कहीं आंकड़ों के संकलन या सत्यापन में कोई चूक तो नहीं हुई है.
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