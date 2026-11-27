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उन्नाव के मतदाता सूची आंकड़ों में 5.18 लाख का अंतर, निकायों में भी गड़बड़ी

उन्नाव मतदाता सूचियों के आंकड़ों में 5.18 लाख का अंतर ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: जिले में विधानसभा और पंचायत-निकाय की मतदाता सूचियों के आंकड़ों में पांच लाख से अधिक का अंतर सामने आया है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विधानसभा मतदाता सूची में 20,39,180 मतदाता हैं, जबकि, त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों की संयुक्त सूची में मतदाताओं की संख्या 25,57,850 है. दोनों के बीच 5,18,670 मतदाताओं का अंतर है. हालांकि यह अंतर वास्तविक मतदाताओं की संख्या में है, या अलग-अलग समय पर तैयार सूचियों और उनके क्षेत्राधिकार का परिणाम है, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

16 अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, जिले की छह विधानसभा सीट बांगरमऊ में 3,23,826, सफीपुर में 3,10,873, मोहान में 3,10,413, सदर में 3,50,670, भगवंतनगर में 3,69,230 और पुरवा में 3,74,168 मतदाता हैं. इनका कुल जोड़ 20,39,180 है.

पंचायत और निकायों की संयुक्त सूची में गड़बड़ी (VIDEO Credit; ETV Bharat) वहीं जून 2026 की त्रिस्तरीय पंचायत मतदाता सूची में 16 ब्लॉकों के कुल 21,03,279 मतदाता दर्ज हैं. इसके अलावा नगरीय निकायों की वर्ष 2023 की सूची में तीन नगर पालिका परिषद और 16 नगर पंचायतों के कुल 4,54,571 मतदाता हैं. इस तरह पंचायत और निकायों को मिलाकर 25,57,850 मतदाता होते हैं. मूल आंकड़ों में नगरीय निकायों की कुल संख्या 4,67,410 बताई गई है, जबकि निकायवार विवरण का जोड़ 4,54,571 निकल रहा है. दोनों में 12,839 का अंतर है. यह संख्या मोहान नगर पंचायत के मतदाताओं के बराबर है. ऐसे में निकायवार आंकड़ों का दोबारा सत्यापन जरूरी है.



आपको बता दें कि विधानसभा की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग के अधीन तैयार होती है, जबकि पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है. इनकी पुनरीक्षण प्रक्रिया और समय-सीमा अलग हो सकती है. नगरीय निकायों के आंकड़े वर्ष 2023 के हैं, जबकि पंचायत की सूची जून 2026 और विधानसभा की सूची अक्टूबर 2026 की है.