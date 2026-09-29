बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को करना होगा लंबा इंतजार
बिहार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार बेघर लोगों की सूची में आई अनियमितता, मंत्री श्रवण कुमार ने कही जांच की बात. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 29, 2026 at 6:56 PM IST
पटना: बिहार में ग्रामीण विकास विभाग ने ही अपने सर्वे में पता करवाया था कि प्रदेश में एक करोड़ से अधिक लोग बेघर हैं. विभाग ने इसकी सूची भी बनाई थी. अब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि उस सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है. उनके मुताबिक इसकी जांच की जा रही है, जिनके नाम छूट गए हैं उनके नाम जोड़ने की तैयारी है. इस प्रक्रिया में जाहिर तौर पर देरी होगी और ऐसे में बेघर लोगों को घर के लिए और लंबा इंतजार करन पड़ेगा.
सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हवाला
पीएम आवास योजना के तहत पूर्व के सर्वे में स्वीकृत 30 लाख का कोटा समाप्त हो गया है. ऐसे इसमें से भी लाखों के पीएम आवास अभी अधूरे है, जिस पर काम चल रहा है. वहीं बिहार सरकार ने इसके बाद बेघरों की नई सूची के लिए सर्वे करवाया था, जिसमें एक करोड़ चार लाख से अधिक बेघर लोगों का पता चला. अब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा उस सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हवाला दिया जा रहा है.
"एक करोड़ चार लाख 90 हजार बेघरों की सूची तैयार की गई थी लेकिन उस सूची में कई अनियमितता सामने आई है. हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं, जिसने भी गड़बड़ी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जिन लोगों का नाम छूट गया है उसे फिर से जोड़ेंगे."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री
पूर्व के स्वीकृत पीएम में कई आवास अब भी अधूरे
बिहार को केंद्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 12 लाख 20 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति मिली. इनमें आठ लाख से अधिक का निर्माण लंबित है. वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत पीएम आवास में 11,57,640 लाभुकों को प्रथम किस्त, 9,26,903 लाभुकों को द्वितीय और 5,51,158 को तृतीय किस्त का भुगतान किया गया. इसके अलावा 4,87,171 लाभुकों ने आवास निर्माण का कार्य पूरा भी कर लिया.
₹13,427 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान
आठ लाख से अधिक लंबित आवासों के नहीं बनने की मूल वजह केन्द्र सरकार से राशि का नहीं मिलना है. वैसे, मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह बैकलॉग समाप्त होने के आसार हैं. 20 अगस्त को राज्य में लगभग 2 लाख 35 हजार बनकर तैयार हुए घरों के लाभुकों को गृह प्रवेश भी कराया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार में 11,18,937 नए पक्के मकान बनाने की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुल ₹13,427 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है.
नई सूची पर तेजी से काम करना जरूरी
पूरे मामले पर विशेषज्ञ प्रमोद कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2024 में ही फैसला लिया है कि 5 साल में 3 करोड़ नए घर बनाएंगे. इसमें बिहार को बड़ा हिस्सा मिल सकता है लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अभी सूची ही तैयार नहीं की गई है और पहले का बैकलॉग समाप्त हो गया है. इसलिए सरकार को नई सूची पर तेजी से काम करना चाहिए. विधानसभा चुनाव से पहले ही इस पर काम हो रहा है उसके बाद भी जिस प्रकार से गड़बड़ियां सामने आ रही है यह चिंताजनक है.
गड़बड़ियां सामने आना चिंताजनक
प्रमोद कुमार कहते हैं कि इस प्रकार से गड़बड़ियां सामने आना चिंताजनक है क्योंकि बिहार सरकार जब सूची सौंपेगी तो उसी के हिसाब से केंद्र सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री आवास का आवंटन होगा और राशि भी मिलेगी. हालांकि बिहार सरकार ने जो सूची तैयार की है उसकी थर्ड पार्टी से भी जांच हो रही है और उसमें 40% लाभुकों की तरफ से फर्जी दस्तावेज जमा किए गए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई लोग छूट भी गए हैं.
"सरकार को नई सूची पर तेजी से काम करना चाहिए. विधानसभा चुनाव से पहले ही इस पर काम हो रहा है उसके बाद भी जिस प्रकार से गड़बड़ियां सामने आ रही है यह चिंताजनक है. बिहार सरकार जब सूची सौंपेगी तो उसी के हिसाब से केंद्र सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री आवास का आवंटन होगा और राशि भी मिलेगी."- प्रमोद कुमार, विशेषज्ञ
आवेदनों की जांच जारी
इसके अलावा कई जिले हैं जहां लाखों की संख्या में आवास का आवेदन मिला है जिसकी जांच चल रही है. इसके तहतम पूर्वी चंपारण में 5 लाख 72259, मधुबनी में 517134, लखीसराय में 5 लाख 9741, रोहतास में 5 लाख 15581, पश्चिम चंपारण में 4 लाख 6094, वैशाली में 394513, मुजफ्फरपुर में 44387, गोपालगंज 319228, अरवल 388131, भागलपुर 399483 शामिल है और इसी तरह सभी 38 जिलों में यह जांच चल रही है.
बिहार के लोगों को नुकसान
ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों की माने तो बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में नाम छूटने की शिकायत की थी. इसपर मंत्री ने ऐसे लोगों को भी शामिल करने का निर्देश दिया था, अब जांच के बाद जब नई सूची तैयार होगी तो उसमें कई यथार्थ लोगों को भी मौका मिल सकता है, लेकिन पूरR प्रक्रिया में काफी समय लगेगा और इसका नुकसान बिहार के लोगों को उठाना पड़ेगा.
जी राम जी योजना से जुड़ाव
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम से इस साल शुरू हुए जी राम जी (VB-GRAM G) योजना को भी जोड़ा गया है, जिससे मजदूरों को रोजगार मिल सके. बिहार में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य हो रहा है ऐसे में उसका लाभ भी बिहार के मजदूरों को नहीं मिल पाएगा.
शहरी क्षेत्र के लिए अभी पीएम आवास में बिहार पीछे
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पहले चरण के तहत बिहार में 2 लाख 64 हजार 604 घर मंजूर हुए थे, जिनमें से 1 लाख 56 हजार 550 से अधिक मकानों का निर्माण पूरा हो गया है. अब नई सूची के बाद ही बेघरों की समस्या दूर होने के प्रयास शुरू होंगे, हालांकि बिहार सरकार ने एक करोड़ चार लाख बेघरों की सूची तैयार की थी उसे 5 सालों में समाप्त करने की तैयारी थी. अब यह और लंबा खींचेगा क्योंकि सही सूची बनाने के बाद जब केंद्र को भेजी जाएगी तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलेगी और राशि मिलने के बाद तब काम शुरू होगा.
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