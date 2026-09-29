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बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को करना होगा लंबा इंतजार

पटना में मंत्री श्रवण कुमार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में ग्रामीण विकास विभाग ने ही अपने सर्वे में पता करवाया था कि प्रदेश में एक करोड़ से अधिक लोग बेघर हैं. विभाग ने इसकी सूची भी बनाई थी. अब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि उस सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है. उनके मुताबिक इसकी जांच की जा रही है, जिनके नाम छूट गए हैं उनके नाम जोड़ने की तैयारी है. इस प्रक्रिया में जाहिर तौर पर देरी होगी और ऐसे में बेघर लोगों को घर के लिए और लंबा इंतजार करन पड़ेगा.