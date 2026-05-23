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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016: फैक्ट फाइंडिंग और हाईकोर्ट के समक्ष नियुक्ति को लेकर सौंपे गए सरकारी रिपोर्ट अलग-अलग!

रांचीः हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन द्वारा की जा रही जांच के दौरान आज महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है.

आज शनिवार को पूर्व निर्धारित समय और तारीख पर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के नेतृत्व में बनी वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन में सुनवाई हुई. जिस दौरान राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अब तक हुए नियुक्ति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के जरिए प्रस्तुत किया गया. प्रस्तुत रिपोर्ट में सरकार ने यह बताया है कि अब तक 12739 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई है जबकि हाईकोर्ट में सरकार के शपथ पत्र में नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या 12046 बताई गयी है.

इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह ऐसा क्यों है. फैक्ट फाइंडिंग कमिशन ने इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि सरकार की इस शपथ पत्र के आलोक में वह बिंदुवार अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, इसकी अगली सुनवाई 30 मई को होगी.

बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा साल 2016 में हाइस्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी. यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रहा है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दाखिल करेंगे बिंदुवार लिखित आपत्ति

फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के निर्देशानुसार अब याचिकाकर्ता की ओर से लिखित आपत्ति बिंदुवार रुप से जमा किया जाएगा. डोरंडा स्थित पुराना हाईकोर्ट परिसर में आज हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 मई यानी शनिवार को निर्धारित किया गया है उस दिन निर्देशानुसार आपत्ति लिखित रुप से देना है.