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बालोद के जंगलों में जड़ी बूटियों की खोज, गुरु धनीत्तर की लोककथा और परंपरा का अनूठा संगम

बालोद में ऋषि पंचमी के दिन उनके अनुयायी गुरु धनवंतरी की विद्या पाने और अनोखी सिद्धि करने जंगल पहुंचे. औषधि साधक जंगलों से लाई गई वनस्पतियों को लेकर सीधे झलमला के जोगी राव बाबा मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की.

बालोद: जिले के वनांचल क्षेत्र में लोक आस्था और पारंपरिक ज्ञान का एक अद्भुत दृश्य मंगलवार को देखने को मिला. मान्यता है कि इस विशेष तिथि पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ग्रह-नक्षत्र और पंचतत्व अपने चरम प्रभाव में होते हैं. इसी विश्वास के साथ पारंपरिक औषधि साधक और बैगा-गुनिया जंगलों की खाक छानकर दुर्लभ जड़ी-बूटियां एकत्र करने निकले. औषधियां जुटाने के बाद सभी झलमला स्थित सिद्ध जोगी राव बाबा मंदिर पहुंचे, जहां औषधियों की शुद्धि और सिद्धि के लिए विशेष पूजा-अर्चना की गई.

गुरु धनीत्तर के अनुयायिकों की जड़ी बूटी की खोज (ETV Bharat Chhattisgarh)

गुरु धनीत्तर: लोक-संस्कृति में धन्वंतरि का अमर स्वरूप

गुरु दुष्यंत सिंह ओटी ने बताया कि छत्तीसगढ़ और मध्य भारत की लोक-परंपरा में 'गुरु धनीत्तर' को आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि का ही लोक-अवतार माना जाता है. किंवदंतियों के अनुसार, गुरु धनीत्तर को प्रकृति की हर वनस्पति, पत्ती और जड़ की भाषा का ज्ञान था. कहा जाता है कि गुरु धनीत्तर जब जंगलों से गुजरते थे, तो वनस्पतियां स्वयं पुकारकर अपने भीतर छिपे रोगनाशक गुणों को प्रकट करती थीं. तक्षक नाग और विष-हरण से जुड़ी लोक-गाथाओं में भी गुरु धनीत्तर को असाध्य रोगों और सर्पदंश के अचूक ज्ञाता के रूप में पूजा जाता है. आदि-गुरु के रूप में वे केवल औषधि ही नहीं, बल्कि वनस्पति को जागृत करने वाले मंत्र-विधान के प्रणेता भी माने जाते हैं.

झलमला स्थित सिद्ध जोगी राव बाबा मंदिर (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुजारी दीनबंधु ठाकुर ने बताया कि जोगीराव बाबा मंदिर का महत्व परंपराओं से जुड़ा है. मान्यता है कि ऋषि पंचमी के दिन लाई गई जड़ी-बूटियों को जब गुरु धनीत्तर और जोगी राव बाबा के चरणों में अर्पित किया जाता है, तो उनका औषधीय प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. तंत्र व विष-विद्या के निवारण से जुड़े साधक यहां नाग-नागिन के जोड़ों की विशेष पूजा करते हैं, जो गुरु धनीत्तर की सर्प-दंश निवारक परंपरा का ही प्रतीक है.

गुरु धनीत्तर हमारे गुरु है. पूर्वजों से हम पंचमी के दिन इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं. इस दिन हम व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं -भागवत राम साहू, गुरु

विलुप्त होती वनौषधि विद्या को सहेजने का संकल्प

मंदिर पहुंचे साधकों ने बताया कि यह वार्षिक अनुष्ठान उनके लिए केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपनी गुरुकुल परंपरा के प्रति कृतज्ञता है. जंगलों में नई पीढ़ी के शिष्यों को ले जाकर दुर्लभ पौधों की पहचान कराना और उनके गुण सिखाना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है. गुरु धनीत्तर के इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाना ही इस परंपरा की असली पूंजी है.