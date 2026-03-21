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करनाल में फिर से गौवंश के अवशेष मिलने से मचा हड़कंप, ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

करनाल में हाल के दिनों में दूसरी बार गौवंश के अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है.

CATTLE BOVINE REMAINS IN INDRI
करनाल में गौवंश के अवशेष मिलने से मचा हड़कंप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 21, 2026 at 10:19 PM IST

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करनाल: जिले के इंद्री क्षेत्र के गांव धनोरा जागीर में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक स्क्रैप यार्ड में गौवंश के अवशेष बरामद हुए. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया और लोगों के बीच गहरा आक्रोश देखने को मिला.

लगातार बढ़ती घटनाओं से चिंता: इंद्री क्षेत्र में पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय और नाराजगी दोनों देखी जा रही है. ताजा मामले ने इस चिंता को और गंभीर बना दिया है.

करनाल में दूसरी बार गौवंश के अवशेष मिले (Etv Bharat)

मौके पर उमड़ा जनसैलाबः घटना की सूचना मिलते ही गौ रक्षा दल, हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. माहौल गुस्से से भरा हुआ था और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की.

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई: मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थिति को संभालते हुए गौ रक्षा दल के सहयोग से सभी अवशेषों को विधि-विधान के साथ दफन कराया. साथ ही आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और जांच तेज कर दी गई है.

REMAINS OF CATTLE FOUND IN KARNAL
करनाल में मिले गौवंश के अवशेष (Etv Bharat)

कार्यकर्तायों की मांगः गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता राजेश कलसौरा के अनुसार, "स्क्रैप यार्ड से चार गौवंश के अवशेष बरामद हुए हैं, जिनमें से एक शुक्रवार रात को मिला था." उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि "दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके."

मामले में पुलिस की गंभीरताः इंद्री थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि "3 से 4 गौवंश के अवशेष बरामद हुए हैं." पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने इसे किसी शरारती तत्व की हरकत बताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की."

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