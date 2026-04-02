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पश्चिमी सिंहभूम: मानिकपुर में दंतैल हाथी की संदिग्ध मौत से सनसनी, अवैध इलेक्ट्रिक फेंसिंग पर गहराया शक

चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर अनुमंडल में वन्यजीव संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष का एक बेहद दुखद पहलू सामने आया है. जैतगढ़ थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में गुरुवार सुबह एक विशालकाय दंतैल हाथी का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. खेत में पड़े हाथी के बेजान शरीर को देखकर ग्रामीणों में जहां एक ओर दहशत है, वहीं दूसरी ओर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं.

घटना का विवरण और शुरुआती जांच

गुरुवार सुबह जब मानिकपुर के ग्रामीण अपने खेतों की ओर गए तो उन्होंने एक विशाल नर हाथी को मृत अवस्था में पाया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. हाथी की उम्र और उसके विशाल दांतों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वह एक स्वस्थ वयस्क दंतैल था. विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों और पशु चिकित्सकों की एक टीम को घटनास्थल पर बुलाया.

'करंट लगने से हाथी की मौत की आशंका

प्रारंभिक जांच में विभाग ने आशंका जताई है कि हाथी की मौत उच्च क्षमता वाले बिजली के करंट की चपेट में आने से हुई है. हालांकि, आधिकारिक पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. अधिकारियों के निर्देशानुसार, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न हो, इसलिए घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया गया है.

विवाद की जड़: फसलों की सुरक्षा बनाम वन्यजीव

इस घटना ने एक बार फिर इलाके में चल रहे 'अघोषित युद्ध' को उजागर कर दिया है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कोल्हान के इस वन क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही आम है, जिससे अक्सर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं. अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए कुछ किसान खेतों के चारों ओर अवैध रूप से बिजली के नंगे तार (इलेक्ट्रिक फेंसिंग) लगा देते हैं. यह तरीका हाथियों को डराने के लिए नहीं, बल्कि जानलेवा साबित होता है. मानिकपुर की इस घटना में भी इसी तरह की अवैध फेंसिंग को मौत का मुख्य कारण माना जा रहा है.

विभाग की चेतावनी और कार्रवाई