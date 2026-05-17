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यमुनानगर में बिना कपड़ों के मिला महिला का शव, बाजू पर बना हुआ है 'ॐ' का निशान, मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस

यमुनानगर के पश्चिमी यमुना नहर में अज्ञात महिला का बिना कपड़ों के शव मिला है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 17, 2026 at 7:40 PM IST

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यमुनानगर: पश्चिमी यमुना नहर से एक अज्ञात महिला का बिना कपड़ों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. बुडिया पुल के पास नहर में नग्न अवस्था में एक महिला का शव बहता हुआ दिखाई दिया. शव को पानी में बहता देख ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

महिला की उम्र करीब 60 से 65 वर्ष के बीच: सूचना मिलते ही बुडिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला गया. पुलिस जांच अधिकारी के अनुसार, महिला की उम्र करीब 60 से 65 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है. शव पर कोई कपड़ा नहीं था, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है.

यमुनानगर में अज्ञात महिला का नग्न शव मिलने से इलाके में सनसनी (ETV Bharat)

दोनों बाजुओं में कड़े और उंगलियों में अंगूठियां: हालांकि शुरुआती जांच में महिला के शरीर पर किसी प्रकार के चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं. महिला की एक बाजू पर 'ॐ' का निशान बना हुआ है, जबकि दोनों बाजुओं में कड़े और उंगलियों में अंगूठियां भी मिली हैं. इन्हीं पहचान चिन्हों के आधार पर पुलिस आसपास के क्षेत्रों में महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है.

दादूपुर की तरफ से नहर में बहकर आया है शवः मामले की जांच कर रहे बुडिया थाना के जांच अधिकारी जगदीप मोर, गोताखोर अमर सिंह ने बताया कि "एक ग्रामीण ने सूचना दी थी कि दादूपुर की तरफ से नहर में एक शव बहता हुआ आ रहा है. सूचना मिलते ही गोताखोर अमर सिंह को मौके पर बुलाया गया. इसके बाद बुडिया पुल के पास गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया."

क्या बोले पुलिस अधिकारीः जांच अधिकारी जगदीप मोर ने बताया कि "महिला का शव आज या कल का ही प्रतीत हो रहा है. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. शव को 72 घंटे तक पहचान के लिए रखा जाएगा."

शव के पहचान में जुटी है पुलिसः पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगाल रही है ताकि महिला की पहचान हो सके. पुलिस मामले के हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. महिला की मौत कैसे हुई और वह नहर तक कैसे पहुंची, इसे लेकर भी जांच जारी है.

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यमुनानगर में महिला का नग्न शव मिला
हरियाणा में महिला का नग्न शव मिला
NAKED WOMAN BODY FOUND IN HARYANA
अज्ञात महिला का शव मिला
UNKNOWN WOMAN BODY IN YAMUNANAGAR

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