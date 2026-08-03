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जानिए 300 साल पुराने कानपुर के इस जागेश्वर मंदिर की कहानी, जहां दिन में 3 बार रंग बदलता शिवलिंग

जागेश्वर मंदिर की कहानी अनोखी सावन में यहां हजारों भक्त खिंचे चले आते हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: सावन की शुरूआत हो गई है और आज इसका पहला सोमवार है. शिव भक्त आज के दिन उपवास रखते हैं और मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना करते हैं. ऐसे में कानपुर में शिवालयों में भीड़ लगी हुई है. बता दें यहां पर जागेश्वर महादेव मंदिर आस्था का एक ऐसा अनोखा स्थान है, जहां की मान्यताएं काफी अचंभित कर देने वाली हैं, आइए जानते हैं. मंदिर समिति के संयोजक जितेंद्र पांडेय. (Video Credit; ETV Bharat) शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित जागेश्वर मंदिर की कहानी बेहद अनूठी है. लगभग 300 साल पुराने इस मंदिर को लेकर जागेश्वर महादेव मंदिर समिति के संयोजक जितेंद्र पांडेय बताते हैं, सैकड़ों सालों पहले जिस स्थान पर मंदिर है, वहां चारों ओर गंगा नदी का प्रवाह था. यह एक टीलेनुमा स्थान था, जिसके आसपास निषाद परिवार के ज्यादातर सदस्य रहते थे और टीले पर गायें चारा या घास-पत्तियां आदि खाने आती थीं. ऐसे बनवाया गया मंदिर: उन दिनों जागे नाम के एक निषाद थे और उनकी गाय टीले के एक स्थान पर रोजाना दूध देती थी. तभी उन्होंने उस स्थान पर (जहां अभी शिवलिंग स्थापित) है, खोदाई कराई, जिसमें शिवलिंग मिला. बस तब से यहां पर जागेश्वर मंदिर बनवा दिया गया.