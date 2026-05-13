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नोटबन्दी में नहीं बदल पाए नक्सली 2 हजार के गुलाबी नोट, अब जवान जंगलों से कर रहे बरामद

जगदलपुर: नारायणपुर जिले में सोमवार को सुरक्षाबल के जवानों को बड़ी सफलता मिली. नक्सल विरोधी अभियान के तहत जवानों ने कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के सीक्रेट खजाने को खोज निकाला. जवानों ने यह कार्रवाई सरेंडर करने वाले नक्सलियों के इनपुट पर की थी. नक्सलियों के जमा किए गए 1 करोड़ रुपये कैश और हथियारों के जखीरे को जवानों ने जब्त किया है. सबसे खास बात यह रहा है कि चलन से बाहर रहे 2 हजार के गुलाबी नोट भी बरामद जखीरे में शामिल थे.

नक्सलीे ठिकानों से मिल रहे बंद हो चुके 2 हजार के नोट

बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बरामद किए गए ये डंप अलग-अलग समय के हैं. पुलिस की जांच में सामने आया है कि इनमें से कुछ ठिकाने हाल ही में बनाए गए थे. जबकि कुछ 4 से 6 साल पुराने हैं. बरामद नकद में 2 हजार के नोटों की एक बड़ी खेप मिली है. जिसकी अनुमानित राशि लगभग 10 लाख रुपये बताई जा रही है.