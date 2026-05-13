ETV Bharat / state

नोटबन्दी में नहीं बदल पाए नक्सली 2 हजार के गुलाबी नोट, अब जवान जंगलों से कर रहे बरामद

सरेंडर कर चुके माओवादियों से मिले इनपुट के आधार पर, फोर्स जंगल से नोट और हथियारों का जखीरा बरामद कर रही है.

DISCONTINUED 2000 NOTES RECOVERED
नोटबन्दी में नहीं बदल पाए नक्सली 2 हजार के नोट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 13, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: नारायणपुर जिले में सोमवार को सुरक्षाबल के जवानों को बड़ी सफलता मिली. नक्सल विरोधी अभियान के तहत जवानों ने कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के सीक्रेट खजाने को खोज निकाला. जवानों ने यह कार्रवाई सरेंडर करने वाले नक्सलियों के इनपुट पर की थी. नक्सलियों के जमा किए गए 1 करोड़ रुपये कैश और हथियारों के जखीरे को जवानों ने जब्त किया है. सबसे खास बात यह रहा है कि चलन से बाहर रहे 2 हजार के गुलाबी नोट भी बरामद जखीरे में शामिल थे.

नक्सलीे ठिकानों से मिल रहे बंद हो चुके 2 हजार के नोट

बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बरामद किए गए ये डंप अलग-अलग समय के हैं. पुलिस की जांच में सामने आया है कि इनमें से कुछ ठिकाने हाल ही में बनाए गए थे. जबकि कुछ 4 से 6 साल पुराने हैं. बरामद नकद में 2 हजार के नोटों की एक बड़ी खेप मिली है. जिसकी अनुमानित राशि लगभग 10 लाख रुपये बताई जा रही है.

नोटबन्दी में नहीं बदल पाए नक्सली 2 हजार के नोट (ETV Bharat)

नोट संभवत उन डंपों का हिस्सा हो सकते हैं जिन्हें नक्सली नोटबंदी या 2 हजार के नोटों को वापस लेने की समय सीमा के दौरान बदल नहीं पाए थे. हो सकता है इनमें से कुछ पुराने डंप रहे हों. जो नोटबंदी के समय के हो: सुंदरराज पी, बस्तर आईजी

आगे भी जारी रहेगा ऑपरेशन: आईजी

बस्तर आईजी ने कहा कि फिलहाल बरामद राशि की सटीक गिनती और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब हो कि हाल के दिनों में सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने इन गुप्त ठिकानों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिए थे. जंगलों में डंप के माध्यम से नक्सली अपनी रसद, हथियार और फंड सुरक्षित रखते हैं. अब पुलिस इन सूचनाओं के आधार पर अन्य संभावित ठिकानों पर भी नजर बनाए हुए है.

तेलंगाना में 42 नक्सलियों का सरेंडर, माओवादियों का PLGA बटालियन तबाह, बस्तर से नक्सल संगठन खत्म- बस्तर आईजी

1 करोड़ के इनामी नक्सल कमांडर देवजी की तलाश तेज, बस्तर आईजी ने दी जानकारी

नक्सली माड़वी हिड़मा के समर्थकों को बस्तर आईजी की चेतावनी, नहीं माने तो होगी कार्रवाई

TAGGED:

JAGDALPUR
ANTI NAXAL CAMPAIGN
NARAYANPUR
BASTAR DIVISION
DISCONTINUED 2000 NOTES RECOVERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.