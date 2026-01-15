ETV Bharat / state

जिसकी याद में बना ताज; उस मुमताज का उर्स 300 साल से नहीं मनाया गया, जानें अनसुनी-अनकही कहानी

वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' ने बताया, पहले बुरहानपुर में मुमताज को जैनाबाद बाग में दफन किया गया था. 1632 में ताज परिसर में दफनाया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
ताजमहल और मुमताज से जुड़ी अनसुनी कहानियां. (Photo Credit: ETV Bharat)
आगरा: देश और दुनिया से मोहब्बत की निशानी ताजमहल के हजारों दीवाने हर दिन आगरा पहुंचते हैं. जो ताजमहल का दीदार करके मुगल बादशाह शाहजहां और उसकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज की मोहब्बत को महसूस करते हैं. शाहजहां ने जिस मोहब्बत की खातिर ताजमहल तीमार कराया था. उसी मल्लिका-ए-हिंदुस्तान यानी मुमताज का उर्स भी शाहजहां ने शुरू कराया था. मगर, 300 से अधिक साल से मुमताज का उर्स नहीं हो रहा है. 15 जनवरी 2026 को मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां का 371 वां उर्स है.

मुगलिया दौर में आगरा की अलग शान थी: आइए मुमताज बेगम का उर्स शुरू होने और बंद होने की पूरी दिलचस्प कहानी जानते हैं. आगरा मुगलिया सल्तनत की राजधानी हैं. यहां से ही हिंदुस्तान की सत्ता चलती थी. मुगलिया दौर में आगरा का अपना अलग ही रुतबा था. मुगल बादशाह जहांगीर के बाद मुगलिया तख्त पर शहंशाह शाहजहां बैठा तो उसकी सबसे प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो हिंदुस्तान की महारानी या मल्लिका-ए-हिंदुस्तान बनी. शाहजहां अपनी प्रिय बेगम से सलाह के बाद ही महत्वपूर्ण फैसले लेता था.

जानकारी देते वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' (Video Credit: ETV Bharat)

अर्जुमंद बानो के मल्लिका-ए-हिंद बनने का सफर: आगरा में मुगल सरदार आसफ खान के यहां पर 27 अप्रैल 1593 को अर्जुमंद बानो का जन्म हुआ था. आसफ की बहन नूरजहां थी. जो मुगल बादशाह जहांगीर की सबसे प्रिय बेगम थी. कहें तो अर्जुमंद बानो के जन्मदिन को लेकर इतिहासकार एकमत नहीं हैं. कई इतिहासकार अर्जुमंद बानो का जन्म अप्रैल 1591 में तो कुछ अप्रैल 1592 लिखते हैं.

14वें बच्चे को जन्म के दौरान हुई मौत: अर्जुमंद बानो का 19 साल की उम्र में निकाह सन 1612 में प्रिंस खुर्रम से हुआ था. मुगल बादशाह जहांगीर के बाद मुगलिया तख्त पर बैठने पर ही प्रिंस खुर्रम का नाम बादशाह शहंशाह शाहजहां इतिहास में दर्ज हुआ. इसके बाद शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो यानी मुमताज महल को मल्लिका-ए-जहां, मल्लिका-उज़-ज़मानी और मल्लिका-ए-हिंदुस्तान (हिंदुस्तान की रानी) जैसी उपाधियां दीं. जून 1631 को 38 साल की उम्र में बुरहानपुर में 14वें बच्चे को जन्म देने में मुमताज महल की मौत हुई थी.

Photo Credit: ETV Bharat
मुमताज महल को दिया गया था शहीद का दर्जा (Photo Credit: ETV Bharat)

ताजमहल में तीसरी बार दफन हुई थी मुमताज: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, कि बुरहानपुर में पहले मुमताज महल को जैनाबाद बाग में दफन किया गया. इसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां के निर्देश पर शहजादा शाह शुजा ने छह माह बाद कब्र से मां मुमताज महल का शव 11 दिसंबर 1631 को निकाला. उसे ताबूत में रखकर आठ जनवरी 1632 को तब के अकबराबाद यानी आज के आगरा लाया गया. 15 जनवरी 1632 को ताज परिसर में शाही मस्जिद के नजदीक मुमताज महल को शव दूसरी बार दफन किया गया. ये जगह आज जिलाऊखाना के नाम से जाना जाता है. तीसरी यानी अंतिम बार सन् 1640 में ताजमहल में दफन किया गया था.

शाहजहां ने बनाई थी बशरा के मोतियों की चादर: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि इतिहास की तमाम किताबों में लिखा है कि मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां ने जून 1632 में अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज का उर्स ताजमहल में मनाया था.उर्स के लिए ताजमहल परिसर में शाही तंबू लगे थे. मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल में कुरान की आयतें पढ़ीं और मुमताज की आत्मा की शांति को दुआ की थी. उर्स में गरीबों व जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये बांटे थे.

Photo Credit: ETV Bharat
मुगल बादशाह शहंशाह शाहजहां का 371 वां उर्स गुर 15 जनवरी को मनाया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)

उर्स के लिए एक लाख रुपए की धनराशि तय की थी: शाहजहां ने मुमताज के उर्स के लिए एक लाख रुपये की धनराशि तय की थी. शाहजहां ने मुमताज की मौत के बाद करीब चार हजार रुपये की कीमती बशरा के मोतियों की एक चादर बनवाई थी. जिसकी आज कीमतें करोड रुपये में हैं. बशरा के मोतियों की चादर हर शुक्रवार और उर्स में मुमताज की कब्र पर चढ़ाई जाती थी.

चादर लुटने के बाद उर्स नहीं मना: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि बात जून 1719 की है. जब सैयद बंधुओं ने रफीउद्दौला को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर बादशाह घोषित का दिया. तभी आगरा किला में कैद निकुसियर को मुगलिया गद्दी पर बैठाकर उसके नाम का खुतवा पढ़वा दिया. इससे गुस्साए सैयद बंधुओं ने आगरा किले पर हमला करके निकुसियर को बंधक बना लिया. घबराए मित्रसेन नागर ने आत्महत्या कर ली.

Photo Credit: ETV Bharat
शाहजहां के उर्स के साथ मनाया जाता है मुमताज का उर्स. (Photo Credit: ETV Bharat)

नूरजहां का आफतावा और कीमती सामान लूटे गये: आगरा किले पर आक्रमण के दौरान सैयद बंधुओं के हाथ शाही खजाना लगा तो खजाना के साथ ही मुमताज की कब्र पर चढ़ाई जाने वाली बशरा के मोतियों की चादर, जहांगीर की तलवार, नूरजहां का रत्न जड़ित तकिया, बेशकीमती नूरजहां का आफतावा और अन्य महंगे सामान लूट ले गए. मुमताज की चादर लुटने के बाद से ही ताजमहल में मनने वाला मुमताज का उर्स बंद हो गया. जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है.

सन 1666 में लगातार मनाया जा रहा शाहजहां का उर्स: शाहजहां उर्स सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष सैयद इब्राहिम जैदी कहते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां का उर्स 1666 से लगातार मनाया जा रहा है. जो एकमात्र मुगल बादशाह है. जिनका उर्स मनाया जाता है. इसकी वजह यह है कि शाहजहां बादशाह के साथ ही अल्लाह के बहुत करीब थे. उन्हें बली का दर्जा दिया गया था. बली होते हैं. उनका उर्स होता है.

Photo Credit: ETV Bharat
ताजमहल के बनने के दौरान भी मुमताज का उर्स मनाया गया था. (Photo Credit: ETV Bharat)

तीन दिन तक ताजमहल में फ्री एंट्री: शाहजहां का 1666 से उर्स मनाते आ रहे हैं. इस साल शाहजहां का 371 वां उर्स है. जो 15 जनवरी यानी आज से शुरू हो रहा है. जिसके चलते ही तीन दिन तक पर्यटकों की ताजमहल में फ्री एंट्री रहेगी. उर्स के पहले दिन गुरुवार और शुक्रवार को दोपहर दो बजे से हर जायरीन और पर्यटक की फ्री एंट्री रहेगी. इसके साथ ही उर्स के तीसरे दिन शनिवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्यटकों की ताजमहल में फ्री एंट्री रहेगी.

ताज की खूबसूरती पर हर कोई फ़िदा: वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड राजीव कुमार सिंह बताते हैं कि हर साल लाखों-करोड़ों पर्यटक देश और दुनिया से ताजमहल की खूबसूरती देखने खिंचे चले आते हैं. ताजमहल 17वीं शताब्दी में बनाया गया एक मास्टरपीस है. जो कई बातों से पता चलता है. जिस सफेद संगमरमर से ताजमहल बनाया गया है. वो पवित्रता की निशानी है. यही सफेद संगमरमर सुबह से लेकर शाम तक अपना रंग बदलती है.

Photo Credit: ETV Bharat
शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया. (Photo Credit: ETV Bharat)

ताजमहल परिसर में चार बाग सिस्टम है: ताजमहल की पच्चीकारी में लगे बेशकीमती पत्थर उसकी खूबसूरती और चमक में चार चांद लगाते हैं. जिससे ही ताजमहल की खूबसूरती और बढ़ जाती है. ताजमहल परिसर में चार बाग सिस्टम है. जो जन्नत को दर्शाता है. चारबाग सिस्टम के अंदर ही ताजमहल के प्रतिबिंब के लिए नहरें बनाईं हैं. इनमें भरे पानी में ताजमहल का खूबसूरत प्रतिबिंब बनता है. उसकी मीनारें एक भव्य रूप और आकार देती हैं. ताजमहल का गुम्बद एक क्राउन तरह उसे महलों का महल बताता है. इसलिए, जो भी और जब भी ताजमहल देखता है. उसे जिंदगी में दोबारा जरूर देखना चाहता है.

