झारखंड कांग्रेस में असंतोष, 5 विधायकों ने दिल्ली में आलाकमान के सामने जताई नाराजगी, रांची लौटे

रांची: झारखंड कांग्रेस में आंतरिक असंतोष बढ़ता दिख रहा है. पार्टी के पांच विधायकों ने रविवार से दिल्ली में कैंप लगाकर आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और अब रांची लौट आए हैं. इन विधायकों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उच्च नेतृत्व तक पहुंचाने गए थे.

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप (खिजरी) ने कहा, "राज्य की सरकार में कांग्रेस अहम सहयोगी है. ऐसे में बहुत जरूरी है कि जिन्हें सरकार और संगठन में अवसर मिला है, वे विधायकों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें. अगर हम सत्ता में हैं तो शासन करने के तरीके में बदलाव दिखना चाहिए. अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और शासन मोदी जी जैसा ही चले, तो जनता को क्या फायदा?"

कांग्रेस नेताओं के बयान (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं की नाराजगी से अवगत कराने गए थे दिल्ली

दिल्ली से लौटे पांचों विधायकों राजेश कच्छप, सुरेश बैठा (कांके), नमन विक्सल कोंगाड़ी (कोलेबिरा), सोनेराम सिंकू (जगन्नाथपुर) और भूषण बाड़ा (सिमडेगा) ने कहा कि राज्य में कांग्रेस कोटे के चार मंत्रियों की कार्यशैली से कार्यकर्ता नाराज हैं. इसी नाराजगी को आलाकमान तक पहुंचाने के लिए वे सामूहिक रूप से दिल्ली गए थे. राजेश कच्छप ने बताया कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और के राजू से मुलाकात की. उन्होंने कहा, "बार-बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है. इससे पहले भी तीन बार हमने राज्य की स्थिति से अवगत कराया है."

बोर्ड, निगम और आयोगों के खाली पद भरने की मांग