बिजली चोरों के घर पर डिस्कॉम ने बोला धावा, ठोका 46.66 लाख का जुर्माना

झालावाड़: अवैध रूप से सर्विस लाइन से बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ डिस्कॉम की सख्त कार्रवाई जारी है. विभाग के जांच सतर्कता दल ने शहर में करीब 42 लोगों को अवैध रूप से बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा है. इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए विभाग की 10 टीमों में शामिल करीब 30 कर्मचारियों ने एक साथ कई इलाकों में दबिश देकर यह अभियान चलाया.

डिस्कॉम की इस कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया. जांच सतर्कता दल ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ वीसीआर भरकर करीब 46.66 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. सतर्कता दल के अधिशासी अभियंता के. के. बंसल ने बताया कि शहर में विद्युत छीजत को कम करने एवं विद्युत चोरी को रोकने के लिए गहन सतर्कता जांच अभियान चलाया गया था. इसके तहत बिजली चोरी करने वाले 42 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.