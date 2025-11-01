ETV Bharat / state

बिजली चोरों के घर पर डिस्कॉम ने बोला धावा, ठोका 46.66 लाख का जुर्माना

झालावाड़ में डिस्कॉम की सतर्कता टीम ने बिजली चोरी के 42 मामले पकड़े और 46.66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.

Power Theft In Jhalawar
विद्युत कार्यालय झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 1:32 PM IST

झालावाड़: अवैध रूप से सर्विस लाइन से बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ डिस्कॉम की सख्त कार्रवाई जारी है. विभाग के जांच सतर्कता दल ने शहर में करीब 42 लोगों को अवैध रूप से बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा है. इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए विभाग की 10 टीमों में शामिल करीब 30 कर्मचारियों ने एक साथ कई इलाकों में दबिश देकर यह अभियान चलाया.

डिस्कॉम की इस कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया. जांच सतर्कता दल ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ वीसीआर भरकर करीब 46.66 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. सतर्कता दल के अधिशासी अभियंता के. के. बंसल ने बताया कि शहर में विद्युत छीजत को कम करने एवं विद्युत चोरी को रोकने के लिए गहन सतर्कता जांच अभियान चलाया गया था. इसके तहत बिजली चोरी करने वाले 42 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

पढ़ें: ट्रांसफार्मर चोरी होने पर नहीं करना होगा FIR का इंतजार, किसानों को डिस्कॉम पहले ही दे देंगे दूसरा

उन्होंने बताया कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है, ​यदि वे जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा. कार्रवाई टीम में झालावाड़ व झालरापाटन के सहायक अभियंता, सहायक अभियंता-ग्रामीण, झालरापाटन के समस्त कनिष्ठ अभियंता शामिल रहे. इस कार्रवाई में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने को शामिल किया गया था.

