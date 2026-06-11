स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों से मारपीट, लोहे के पाइप से हमला
पुलिस ने मामला दर्ज कर वीडियो फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
Published : June 11, 2026 at 9:16 PM IST
सीकर: गुरुवार दोपहर उद्योगनगर थाना क्षेत्र के राधाकिशनपुरा स्थित वंदे मातरम चौक में मीटर बदलने पहुंचे तकनीकी कर्मचारियों के साथ कथित रूप से मारपीट की गई, जिसमें एक कर्मचारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है.
उद्योगनगर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) के टेक्निकल असिस्टेंट-2 ओमप्रकाश मील अपनी टीम के साथ निर्धारित कार्य के तहत स्मार्ट मीटर बदलने पहुंचे थे. इसी दौरान स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने लोहे के पाइप से हमला कर दिया. हमले में ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य कर्मचारियों के साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की गई.घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया.
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पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि वे विभागीय आदेशों की पालना करते हुए सरकारी कार्य कर रहे थे. जब स्मार्ट मीटर कर्मचारी मीटर को चेंज कर रहे थे, इसी दौरान वहां मौजूद जगदीश प्रसाद यादव, विजय कुमार यादव और एक महिला की ओर से गाली-गलौज की गई. ऐसे में वह स्मार्ट मीटर कर्मचारियों के साथ घर के बाहर आ गए. इन्होंने बताया कि विरोध कर रहे लोगों ने न केवल मारपीट की, बल्कि उनके कपड़े फाड़ दिए और मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद घायल कर्मचारियों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.
उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज: अस्पताल से प्राथमिक उपचार करवाकर ओमप्रकाश मील उद्योगनगर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी और मुकदमा दर्ज कराया. उद्योगनगर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है. जल्द ही इसको लेकर पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाएगा. वहीं, विभागीय कर्मचारियों में घटना को लेकर रोष है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है. अब पुलिस वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है.