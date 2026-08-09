ETV Bharat / state

धौलपुर में बिजली चोरों पर डिस्कॉम का बड़ा एक्शन, 95 मामले पकड़े, 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

धौलपुर जिले में बिजली चोरी के खिलाफ रात्रिकालीन जांच के दौरान की गई बड़ी कार्रवाई में लगभग 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

डिस्कॉम का बड़ा एक्शन
डिस्कॉम का बड़ा एक्शन (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 11:05 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर : डिस्कॉम की टीम ने जिले में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. विद्युत तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ बिजली चोरी और विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ करने वालों पर डिस्कॉम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है. दिन के साथ अब रात के समय भी बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. डिस्कॉम की दर्जनभर टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 95 बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं. इन मामलों में करीब 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कार्रवाई धौलपुर शहर, धौलपुर ग्रामीण, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सैपऊ और सरमथुरा क्षेत्रों में की गई.

रात में बिजली चोरी पर विशेष निगरानी : डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया रात के समय अवैध जम्पर लगाकर बिजली चोरी करने और विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं. ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए रात में भी टीमें सक्रिय की गई है. उन्होंने बताया विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के कारण फीडरों पर ट्रिपिंग की समस्या बढ़ती है, जिससे ईमानदार उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती है. डिस्कॉम की ओर से अब तकनीक की मदद से भी बिजली चोरी पर नजर रखी जा रही है. प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर पर मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे संबंधित क्षेत्र में बिजली की खपत और चोरी का प्रतिशत पता लगाया जा सके.

इसे भी पढ़ें: रोड लाइट की लाइन से पकड़ी बिजली चोरी, तो ठेका कर्मियों से मारपीट, दो आरोपी किए डिटेन

कम खपत वाले उपभोक्ता रडार पर : एसई विवेक शर्मा ने बताया कि मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं की बिजली खपत का विश्लेषण किया जा रहा है. इसके साथ ही लोड सर्वे की मदद से भी बिजली चोरी के मामलों की पहचान की जा रही है. डिस्कॉम ने ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार की है, जिनकी बिजली खपत उनके स्वीकृत लोड की तुलना में असामान्य रूप से कम है. इन उपभोक्ताओं की विशेष जांच की जा रही है. जांच के दौरान ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां कम बिजली खपत दर्ज होने के बावजूद घरों में एसी जैसे अधिक बिजली खपत वाले उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था.

बाड़ी में सबसे अधिक कार्रवाई : अभियान के दौरान बाड़ी उपखंड में 18 VCR दर्ज कर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो सभी उपखंडों में सबसे अधिक है. वहीं धौलपुर सिटी में 23, धौलपुर ग्रामीण में 15, सरमथुरा में 17, बसेड़ी में 10, राजाखेड़ा में 9 और सैपऊ में 3 मामले दर्ज किए गए.

स्वीकृत लोड बढ़वाने की अपील : एसई विवेक शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने वास्तविक विद्युत भार के अनुसार स्वीकृत लोड बढ़वाएं, ताकि विद्युत तंत्र को उपभोक्ताओं के वास्तविक लोड के अनुरूप मजबूत किया जा सके. उन्होंने उपभोक्ताओं से बिजली चोरी नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि चोरी पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित उपभोक्ता के खिलाफ बिजली थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. डिस्कॉम का अभियान आगे भी जारी रहेगा.

इसे भी पढ़ें: बकायेदारों पर कार्रवाई: 9 लाख बकाया पर 5 ट्रांसफॉर्मर उतारे, बिजली चोरी मामलों में लगाया 28 लाख का जुर्माना

बिजली चोर सोते रहे, भर गई बीसीआर : डिस्कॉम ने इस बार सुनियोजित तरीके से बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया है. एसई विवेक शर्मा ने बताया कुछ लोग रात्रि के समय बिजली की चोरी अधिक करते हैं. डिस्कॉम की स्पेशल टीम का गठन कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया. रात्रि के समय अवैध जंपर पकड़ कर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है.

TAGGED:

POWER THEFT CRACKDOWN
DHOLPUR POWER THEFT RAID
ELECTRICITY THEFT
डिस्कॉम का अभियान
DHOLPUR DISCOM CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.