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धौलपुर में बिजली चोरों पर डिस्कॉम का बड़ा एक्शन, 95 मामले पकड़े, 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

धौलपुर : डिस्कॉम की टीम ने जिले में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. विद्युत तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ बिजली चोरी और विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ करने वालों पर डिस्कॉम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है. दिन के साथ अब रात के समय भी बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. डिस्कॉम की दर्जनभर टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 95 बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं. इन मामलों में करीब 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कार्रवाई धौलपुर शहर, धौलपुर ग्रामीण, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सैपऊ और सरमथुरा क्षेत्रों में की गई.

रात में बिजली चोरी पर विशेष निगरानी : डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया रात के समय अवैध जम्पर लगाकर बिजली चोरी करने और विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं. ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए रात में भी टीमें सक्रिय की गई है. उन्होंने बताया विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के कारण फीडरों पर ट्रिपिंग की समस्या बढ़ती है, जिससे ईमानदार उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती है. डिस्कॉम की ओर से अब तकनीक की मदद से भी बिजली चोरी पर नजर रखी जा रही है. प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर पर मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे संबंधित क्षेत्र में बिजली की खपत और चोरी का प्रतिशत पता लगाया जा सके.

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कम खपत वाले उपभोक्ता रडार पर : एसई विवेक शर्मा ने बताया कि मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं की बिजली खपत का विश्लेषण किया जा रहा है. इसके साथ ही लोड सर्वे की मदद से भी बिजली चोरी के मामलों की पहचान की जा रही है. डिस्कॉम ने ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार की है, जिनकी बिजली खपत उनके स्वीकृत लोड की तुलना में असामान्य रूप से कम है. इन उपभोक्ताओं की विशेष जांच की जा रही है. जांच के दौरान ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां कम बिजली खपत दर्ज होने के बावजूद घरों में एसी जैसे अधिक बिजली खपत वाले उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था.