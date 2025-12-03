छह माह पहले महिला की मौत रही गोली मारने की वजह! साला ने दिया घटना को अंजाम
गिरिडीह में गोलीकांड के पीछे की वजह घरेलू रंजिश रही है.
Published : December 3, 2025 at 7:59 AM IST
गिरिडीह: मुफ्फसिल थाना इलाके के झगरी में घर के बाहर टहल रहे व्यक्ति को गोली मारने के संभावित कारणों का खुलासा गिरिडीह की पुलिस ने कर लिया है. पुलिस ने इस घटना के पीछे एक महिला की मौत के बाद एफआईआर तथा एक व्यक्ति के जेल जाने को कारण बताया है. घटना के पीछे अभी तक घायल (पीड़ित) का साला का साला का नाम सामने आया है.
खोखा बरामद, हमलावरों की खोज शुरू
घटना मंगलवार की शाम की है. जिसे गोली लगी है, उसका नाम खुर्शीद है. खुर्शीद का इलाज सदर अस्पताल में हुआ. जहां चिकित्सक राजेश चंद्रा ने खुर्शीद की स्थिति को देखा एक्स रे करवाया फिर धनबाद रेफर कर दिया गया. इस घटना के बाद एसपी डॉ बिमल कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जांच भी की.
सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन समेत कई पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू की. जांच के दरमियान खोखा भी बरामद कर लिया गया. यहां कई लोगों से पूछताछ की गई जिसके बाद आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी गई. आरोपियों के धर-पकड़ के लिए पुलिस पदाधिकारी की अलग-अलग टीम भी बनायी गई, जिसने रात भर कई स्थानों पर छापा भी मारा है.
कहां से मिला हथियार, इसकी भी हो रही है जांच
घटना के बाद एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने ईटीवी से बातचीत में बताया कि मामला घरेलू रंजिश से जुड़ा है. छानबीन में सामने आया था कि एक महिला की मौत हो गई थी जिसके बाद घायल का साला जेल में बंद है. इसी बात को लेकर जेल में बंद आरोपी के साले ने खुर्शीद पर हमला किया. उन्होंने बताया कि इसके अलावा यह भी पता किया जा रहा है कि हथियार कहां से आया था. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे.
