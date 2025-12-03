ETV Bharat / state

छह माह पहले महिला की मौत रही गोली मारने की वजह! साला ने दिया घटना को अंजाम

गिरिडीह: मुफ्फसिल थाना इलाके के झगरी में घर के बाहर टहल रहे व्यक्ति को गोली मारने के संभावित कारणों का खुलासा गिरिडीह की पुलिस ने कर लिया है. पुलिस ने इस घटना के पीछे एक महिला की मौत के बाद एफआईआर तथा एक व्यक्ति के जेल जाने को कारण बताया है. घटना के पीछे अभी तक घायल (पीड़ित) का साला का साला का नाम सामने आया है.

मामले की जानकारी देते एसडीपीओ (ETV BHARAT)

खोखा बरामद, हमलावरों की खोज शुरू

घटना मंगलवार की शाम की है. जिसे गोली लगी है, उसका नाम खुर्शीद है. खुर्शीद का इलाज सदर अस्पताल में हुआ. जहां चिकित्सक राजेश चंद्रा ने खुर्शीद की स्थिति को देखा एक्स रे करवाया फिर धनबाद रेफर कर दिया गया. इस घटना के बाद एसपी डॉ बिमल कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जांच भी की.

सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन समेत कई पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू की. जांच के दरमियान खोखा भी बरामद कर लिया गया. यहां कई लोगों से पूछताछ की गई जिसके बाद आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी गई. आरोपियों के धर-पकड़ के लिए पुलिस पदाधिकारी की अलग-अलग टीम भी बनायी गई, जिसने रात भर कई स्थानों पर छापा भी मारा है.