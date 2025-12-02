ETV Bharat / state

उन्नाव में SIR ने किया बड़ा खुलासा; एक मकान पर 45 लोगों के नाम दर्ज, रहने वाले सिर्फ 3, अब होगी जांच

उन्नाव में मतदाता सूची का सत्यापन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव : जिले में मतदाता सूची सत्यापन के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. सदर तहसील के पूरन नगर क्षेत्र में ऐसा तथ्य उभरकर सामने आया, जिसने जिला प्रशासन को चौंका दिया. यहां एक ही पते पर 45 लोगों के नाम दर्ज पाए गए, जबकि मौके पर मात्र 3 लोग ही रह रहे हैं. इस खुलासे ने सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि अब प्रशासन जांच की बात कह रहा है. उन्नाव में एसआईआर से बड़ा खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान के तहत BLO की टीम जब सत्यापन के लिए पूरन नगर स्थित मकान नंबर 57 पर पहुंची तो उन्हें सूची में दर्ज नामों और वास्तविक आबादी में भारी अंतर दिखाई दिया. पूछने पर मकान मालिक ने साफ कहा कि बाकी 43 नामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. इन्हें पहचानता तक नहीं. पड़ोसियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि घर में सिर्फ वही तीन लोग रहते हैं और बाकी नाम पूरी तरह फर्जी प्रतीत होते हैं. इस पूरे मामले ने अफसरों को चौंका दिया. तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए गए. संबंधित BLO से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है.