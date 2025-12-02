उन्नाव में SIR ने किया बड़ा खुलासा; एक मकान पर 45 लोगों के नाम दर्ज, रहने वाले सिर्फ 3, अब होगी जांच
मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान दर्ज पते पर मिले ही नहीं, बीएलओ से तलब की गई रिपोर्ट
Published : December 2, 2025 at 3:35 PM IST
उन्नाव : जिले में मतदाता सूची सत्यापन के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. सदर तहसील के पूरन नगर क्षेत्र में ऐसा तथ्य उभरकर सामने आया, जिसने जिला प्रशासन को चौंका दिया. यहां एक ही पते पर 45 लोगों के नाम दर्ज पाए गए, जबकि मौके पर मात्र 3 लोग ही रह रहे हैं. इस खुलासे ने सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि अब प्रशासन जांच की बात कह रहा है.
जानकारी के मुताबिक, SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान के तहत BLO की टीम जब सत्यापन के लिए पूरन नगर स्थित मकान नंबर 57 पर पहुंची तो उन्हें सूची में दर्ज नामों और वास्तविक आबादी में भारी अंतर दिखाई दिया. पूछने पर मकान मालिक ने साफ कहा कि बाकी 43 नामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. इन्हें पहचानता तक नहीं. पड़ोसियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि घर में सिर्फ वही तीन लोग रहते हैं और बाकी नाम पूरी तरह फर्जी प्रतीत होते हैं. इस पूरे मामले ने अफसरों को चौंका दिया. तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए गए. संबंधित BLO से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है.
दूसरी ओर यह आशंका जताई जा रही है कि सूची में ये नाम या तो वर्षों पुराने रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण रह गए होंगे या फिर यह किसी संगठित गड़बड़ी का परिणाम हो सकता है. बीएलओ राजीव कुमार ने बताया कि जिस मकान के नंबर पर ये नाम दर्ज हैं, वे वहां मिले ही नहीं. सिर्फ तीन लोग मौके पर मिले हैं.
उधर, जिले में SIR के दौरान कई अहम आंकड़े सामने आए हैं. अब तक लगभग 83.32% डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है और 2.23 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. हटाए गए नामों में स्थायी रूप से शिफ्ट हुए, अनुपस्थित और मृतक (deceased) मतदाता शामिल हैं. बता दें कि जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 23,25,053 है और सत्यापन अभियान के तहत सूची को शुद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
इस मामले पर ADM उन्नाव सुशील कुमार गौड़ ने बताया कि सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णत: सटीक बनाना है. कहा कि पूरन नगर के इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
