तत्कालीन देहरादून SSP जन्मेजय खंडूरी और SO नरेंद्र के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, जानिए मामला
तत्कालीन देहरादून एसएसपी जन्मेजय खंडूरी और क्लेमेंटटाउन थाना प्रभारी नरेंद्र गहलावत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति, नेवी अफसर प्रॉपर्टी से जुड़ा है कनेक्शन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 15, 2026 at 7:15 PM IST
देहरादून: साल 2022 में क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में स्थित कोठी पर जेसीबी चलाकर भूमाफियाओं की ओर से कब्जा करने के प्रयास मामले में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में प्राधिकरण ने तत्कालीन एसएसपी जन्मेजय खंडूरी और तत्कालीन थाना प्रभारी नरेंद्र गहलावत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है. जिस पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई है.
क्या था मामला? बता दें कि शिकायतकर्ता कुसुम कपूर पत्नी विनोद कुमार कपूर निवासी सोसाइटी एरिया सुभाष नगर, क्लेमेंटटाउन (देहरादून) ने पुलिस पर भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत और समय पर कार्रवाई न करने का आरोप था. जिसकी शिकायत उन्होंने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण से की थी. जिसमें बताया था कि उनका परिवार सोसाइटी एरिया, सुभाष नगर, क्लेमेंटटाउन देहरादून में बीते 25 सालों से रहता है.
दिवंगत नेवी ऑफिसर गैलेंट्री अवॉर्ड सम्मानित वीके कपूर की पत्नी कुसुम कपूर का कहना था कि वो 69 वर्षीय वृद्ध, विधवा और बीमार महिला है. जबकि, अविवाहित बेटी टीना कपूर (मानसिक रूप से विकलांग) के साथ संपत्ति पर निवास करती हैं. इस संपत्ति के विधिक स्वामी उनके पति कमाडोर वीके कपूर की नानी है, जो कि जर्मनी में रहती हैं. बीती 7 जनवरी 2022 को वो इलाज के लिए नोएडा गई थी.
उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया था कि उनकी गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर कीमती सामान, दस्तावेज, जेवरात ओर सैन्य सेवा संबंधित अवार्डस ट्रकों में भर कर ले जाने लगे. जिसकी जानकारी सुबह करीब 8:30 बजे उनकी बेटी प्रीति खट्टर को मिली. जिसमें बताया कि मकान में लूटपाट हो रही है और जेसीबी लगाई हुई है.
उनका कहना था कि प्रीति खट्टर के पति आनंद खट्टर ने क्लेमेंटटाउन थाना प्रभारी नरेंद्र गहलावत को फोन कर इसकी जानकारी दी, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी तोड़ फोड़ रोकने का प्रयास नहीं किया. वो अधिवक्ता, उच्चाधिकारियों को फोन मिलाते रहे. बार-बार थाने के चक्कर लगाते रहे. कुसुम कुपूर का कहना था कि 3 घंटे का सफर पूरा कर समय करीब 12:30 बजे नोएडा से देहरादून पहुंची. घर में तोड़ फोड़ जारी थी.
तत्कालीन क्लेमेंटटाउन थाना प्रभारी नरेंद्र गहलावत पर लगे थे गंभीर आरोप: कुसुम कपूर का आरोप है कि तत्कालीन क्लेमेंटटाउन थाना प्रभारी नरेंद्र गहलावत से सूचना होने पर भी कोई कार्रवाई न होने का कारण पूछा तो नरेंद्र गहलावत ने उनको धमकाया. उल्टा मामला दर्ज करने की धमकी दी गई. करीब 10 घंटे तक घर में लूटपाट होती रही.
इसके बाद कुसुम कपूर ने तत्कालीन देहरादून एसएसपी जन्मेजय खंडूरी के कार्यालय में अपनी शिकायत दी, आरोप है कि एक दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद तत्काली डीजीपी अशोक कुमार से मिले और अमित यादव, मौना रंधावा, सौरव कपूर समेत अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 5 दिन के देरी के बाद प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई.
तत्कालीन डीजीपी अशोक कुमार के आदेश पर बढ़ी कार्रवाई: कुसुम कपूर का कहना था कि पहले हल्की व अपर्याप्त धाराओं में मामला दर्ज किया. इसके बाद में 21 जनवरी को उन्हें विवश होकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी. 21 जनवरी को ही तत्कालीन डीजीपी अशोक कुमार के आदेश पर नरेंद्र गहलावत को निलंबित कर दिया गया. हरिद्वार पुलिस को एसआईटी गठित कर जांच सौंपी गई और बाद में धाराओं को बढ़ाया गया था.
वहीं, सुनवाई के दौरान तत्कालीन एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने अपना पक्ष रखा. जिसमें उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता कुसुम कपूर की तहरीर के आधार पर 17 जनवरी को मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. मामले की जांच निरीक्षक चंद्र कद्राकर नैथानी हरिद्वार की ओर से संपादित की गई थी. वर्तमान में विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है. एसओजी की टीम को भी जांच में लगाया गया है.
कुसुम कपूर की बेटी प्रीति खट्टर ने की ये मांग: इसके अलावा कुसुम कपूर की बेटी प्रीति खट्टर ने बताया कि पुलिस ने अच्छे से काम किया होता तो हमारा घर ना लूटता. माता-पिता की जिंदगी की भर की कमाई लूट गई थी. पूरा घर तुड़वा दिया गया था. यह घर साल 1930 में बना था. आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए. उन्हें कानूनी लड़ाई लड़ते हुए चार साल हो गए हैं.
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