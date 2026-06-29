झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार गौरव पर गिरी गाज! जानिए क्या है पूरा मामला
धनबाद में प्रदेश प्रभारी से दुर्व्यवहार के आरोप के चलते झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार गौरव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.
Published : June 29, 2026 at 8:03 PM IST
रांची: झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ सोनू कुमार पर अनुशासनहीनता करने के आरोप के चलते गाज गिरी है. युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने अधिसूचना जारी करके कुमार गौरव को प्रदेश अध्यक्ष पद से होल्ड पर रखा है. झारखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ सोनू का अध्यक्ष पद इसलिए होल्ड पर रखा गया है क्योंकि उन पर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से पिछले दिनों धनबाद में दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था.
अनुशासनात्मक कार्रवाई पर प्रतिक्रिया
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब द्वारा झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर प्रतिक्रिया आई है. झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल तिवारी ने कहा कि पार्टी के किसी भी विभाग या संगठन में अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता को लेकर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का आगे जो फैसला आएगा, उसकी जानकारी दी जाएगी.
6 महीने पहले ही युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे कुमार गौरव
दरअसल, कुमार गौरव लंबे समय से कांग्रेस की विभिन्न इकाइयों से जुड़े रहे हैं. वह NSUI, युवा कांग्रेस के धनबाद जिला सचिव, जिलाध्यक्ष के पद पर रहे हैं. करीब छह महीने पहले निर्वाचन से वह युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे. उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से होल्ड पर करने के बाद अब कयास यह लगाया जा रहा है कि क्या किसी नए नेता को प्रदेश युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी दी जाएगी?
ये भी पढ़ें- 4 मई से झारखंड यूथ कांग्रेस की "हर गांव स्मार्ट स्कूल" मुहिम की होगी शुरुआत, भाजपा ने अभियान को बताया ढपोरशंख
युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भाजपा को बताया संविधान विरोधी
बोकारो में झारखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने की राजेश ठाकुर से मुलाकात, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोले- युवाओं की आवाज बनेंगे कुमार गौरव