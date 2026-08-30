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नेपाल की तबाही के बाद गंडक में उफान, वाल्मीकिनगर बैराज पर 53 हजार क्यूसेक डिस्चार्ज बढ़ा

महराजगंज : नेपाल में हाल की विनाशकारी त्रासदी के बाद एक बार फिर गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने सीमावर्ती क्षेत्रों की चिंता बढ़ा दी है. नेपाल राष्ट्र में नारायणी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर पानी का दबाव तेजी से बढ़ रहा है. रविवार सुबह से शाम तक महज दस घंटे में बैराज से डिस्चार्ज में करीब 53 हजार क्यूसेक की बढ़ोतरी दर्ज की गई.



नेपाल की त्रासदी और उसके बाद गंडक के जलग्रहण क्षेत्रों में सक्रिय बारिश ने एक बार फिर सीमावर्ती और दियारा क्षेत्रों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल प्रशासन और सिंचाई विभाग की नजर अगले कुछ घंटों में नदी के डिस्चार्ज की दिशा पर टिकी हुई है. बाढ़ नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार सुबह आठ बजे वाल्मीकिनगर बैराज पर गंडक का डिस्चार्ज 1 लाख 24 हजार क्यूसेक था. इसके बाद पानी लगातार बढ़ता गया. सुबह 11 बजे डिस्चार्ज 1 लाख 36 हजार 700 क्यूसेक, दोपहर एक बजे 1 लाख 47 हजार 500 क्यूसेक और शाम चार बजे 1 लाख 63 हजार 800 क्यूसेक पहुंच गया.

इसके बाद भी बढ़ोतरी जारी रही और शाम पांच बजे बैराज से 1 लाख 72 हजार 200 क्यूसेक तथा शाम छह बजे 1 लाख 77 हजार 800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया. नेपाल में हुई भीषण त्रासदी के बाद पहले से ही सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता का माहौल है. ऐसे में नारायणी नदी के कैचमेंट में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक में तेजी से बढ़ रहे पानी ने सोहगीबरवा और दियारा क्षेत्र के गांवों में हलचल बढ़ा दी है. नदी के मुहाने और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग लगातार जलस्तर की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.

