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कर्णप्रयाग में फूटा आपदा पीड़ितों का गुस्सा, फूंका सरकार का पुतला, जानें पूरा मामला

चमोली: कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में आपदा पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा. मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सुरक्षा कार्यों का विरोध किया और चेतावनी देते हुए कहा कि, 'पहले मुआवजा दें, फिर सुरक्षा कार्य करें'. वर्षों से राहत का इंतजार कर रहे पीड़ितों ने कहा कि, अब बिना न्याय के कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा.

पिछले चार सालों से आपदा की मार झेल रहे नगरपालिका क्षेत्र कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया. बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पचास करोड़ रुपये की लागत से सुधारीकरण के कार्यो के लिए पहुंची मशीन को प्रभावितों ने काम शुरू नहीं करने दिया.

प्रभावितों का कहना है कि पहले हमें उचित मुआवजा दे सरकार तभी सुरक्षा के कार्यो को करने दिया जाएगा. बताते चलें कि, वर्ष 2022 में 902 कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर में भू धंसाव से 38 भवन खतरे की जद में आ गए थे. इस संबंध में तहसीलदार सुधा डोभाल ने बताया कि बहुगुणा नगर के 38 आपदा प्रभावित परिवारों में से 32 परिवारों को दैवीय आपदा मानकों के अनुसार एक लाख तीस हजार रुपए प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा दिया गया है. बाकी 4 परिवारों को एनएच द्वारा मुआवजा दिया गया है.

वहीं, आपदा प्रभावित इस सरकारी सहायता को ऊंट के मुंह मे जीरा बता रहे हैं. आपदा प्रभावितों का कहना है कि आपदा के चार वर्षों बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावितों की मदद के लिए उचित मुआवजा नहीं दे पाई है. जिससे परेशान होकर आपदा प्रभावित मुख्यमंत्री तक कई बार गुहार लगा चुके हैं. लेकिन पीड़ित परिवारों के लोग आज भी सरकारी सहायता की राह देख रहे हैं.

सरकार के द्वारा करीब पचास करोड़ रुपये की लागत से इस आपदा प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा के कार्यो को करने के लिए आज जैसे ही कार्यदायी एजेंसी की मशीन बहुगुणा नगर पहुंची तभी आपदा प्रभावित लोग एकत्र होकर निर्माण कार्यों का विरोध करने लगे. आपदा पीड़ितों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धामी सरकार का पुतला दहन किया. प्रभावित लोगो का कहना है कि सरकार हमें मुआवजा देने के बजाय सुरक्षा के कार्यो पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. जबकि प्रभावित परिवारों को जो मुआवजा दिया जाना है, वह काफी कम है. प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तब तक हम बहुगुणा नगर आपदा प्रभावित इस क्षेत्र में सुरक्षा के कार्यों को शुरू नहीं होने देंगे.