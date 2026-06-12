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मानसून की चुनौतियां, SDRF और DDRF टीम तैयार

जिले में DDRF (District Disaster Response Force)की टीम होती है. संभाग स्तर पर SDRF (State Disaster Response Force)की टीम होती है. छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में SDRF की 7 टीम रहती है, जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को या प्राकृतिक आपदा में फंसे हुए लोगों को बचाने के काम में जुट जाती है.

रायपुर : केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री 4 जून को हो चुकी है. छत्तीसगढ़ में जल्द ही दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देने वाला है. ऐसे में बारिश के समय बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए SDRF और DDRF टीम भी तैयार है.

रायपुर नगर सेना की संभागीय अधिकारी अनिमा मिंज कुजूर ने बताया कि बारिश के मौसम में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम पहले से ही तैयार रहती है. मानसून के पहले इन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है.

मानसून की चुनौतियां (ETV BHARAT)

प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से निपटने के लिए लाइफ बोट, लाइफ जैकेट और टॉर्च के साथ ही फर्स्ट एड की तैयारी कर ली जाती है. मोटर बोट की टेस्टिंग भी कर ली जाती है. इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में फ्यूल, जिसमें पेट्रोल और केरोसिन की व्यवस्था की जाती है.

एक टीम में कितने सदस्य

अनिमा मिंज कुजूर ने बताया कि प्रत्येक जिले में एक एक DDRF की टीम होती है, जिसमें नगर सेना के प्रत्येक टीम में 12 से 15 जवान होते हैं. प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से निपटने के पर्याप्त संसाधन उनके पास होते हैं.

प्रदेश के 5 संभाग में एसडीआरएफ की 7 टीम है. प्रत्येक टीम में 30 -30 की संख्या होती है. जिस जगह से हमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव के लिए सूचना मिलती है. वहां पर टीम रवाना हो जाती है. राहत और बचाव में जुट जाते हैं.

SDRF और DDRF की चुनौतियां

अनिमा मिंज कुजूर ने बताया कि जंगली इलाकों में बहने वाले नदियों में ज्यादातर बाढ़ देखने को मिलती है. नदी के किनारे पहुंचने में टीम को कई तरह की परेशानी होती है. दूरस्थ और जंगली इलाका होने के साथ ही वहां पर संचार साधन भी ठप पड़ जाते हैं. कई बार इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसकी वजह से भी परेशानी होती हैं. कई बार उन क्षेत्रों में गाड़ी नहीं पहुंच पाती. ऐसे में टीम के सदस्य मोटर बोट को कंधे पर उठाकर भी ले जाते हैं.

SDRF के जवान हों या फिर DDRF जवान, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उनके मन में केवल एक ही सवाल होता है कि उन्हें राहत और बचाव करना जरूरी है. ऐसे में टीम के सभी सदस्य पूरे उत्साह के साथ उन क्षेत्रों में पहुंचते हैं. राहत और बचाव कार्य में लग जाते हैं.

SDRF और DDRF की टीम को बारिश शुरू होने के पहले प्रशिक्षित किया जाता है. तैराकी का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि प्राकृतिक आपदा के दौरान बाढ़ में फंसे हुए लोगों की जान बचाई जा सके. SDRF की टीम ओडिशा और कोलकाता जाकर भी प्रशिक्षण लेती है.