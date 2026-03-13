ETV Bharat / state

Mock Drill : करणी माता रोपवे पर 'अटकी' ट्रॉली, चार पर्यटकों के 'फंसने' से हड़कंप...

मॉक ड्रिल का उद्देश्य रोपवे पर किसी भी संभावित हादसे की स्थिति में राहत और बचाव कार्य की तैयारियों को परखना था.

Trolley 'Stuck' on Karni Mata Ropeway
करणीमाता रोपवे पर 'अटकी' ट्रॉली (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर के दूधतलाई स्थित करणी माता रोपवे पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब बीच रास्ते ट्रॉली फंस गई. इसके चलते पर्यटकों के फंसने की सूचना फैल गई. मौके पर बड़ी संख्या में लोग और प्रशासनिक टीमें पहुंच गईं. हालांकि, बाद में स्पष्ट हुआ कि यह आपदा प्रबंधन की तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल का हिस्सा थी.

सिविल डिफेंस के अधिकारी राजेश ने बताया कि दूधतलाई-करणी माता रोपवे पर शुक्रवार को अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जानकारी मिली कि रोपवे की ट्रॉली रास्ते में अटक गई. उसमें चार पर्यटक फंसे हैं. सूचना मिलते ही आसपास लोगों में हड़कंप मच गया. कुछ देर में प्रशासन व रेस्क्यू एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचने लगीं. घटना की सूचना पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, रेलवे, थाना पुलिस और नगर निगम की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं. रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया और ट्रॉली में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान शुरू किया.

उदयपुर में करणी माता रोपवे (ETV Bharat Udaipur)

रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत सुरक्षा उपकरणों और रस्सियों की मदद से टीमों ने ट्रॉली तक पहुंच बनाई. करीब एक घंटे चले अभियान में ट्रॉली में फंसे लोगों को सावधानीपूर्वक नीचे उतारा. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई मॉक ड्रिल का हिस्सा थी. इसका उद्देश्य रोपवे पर किसी भी संभावित हादसे की स्थिति में राहत और बचाव कार्य की तैयारियों को परखना था. इस अभ्यास में विभिन्न विभागों के बीच तालमेल, त्वरित प्रतिक्रिया और रेस्क्यू तकनीकों का परीक्षण किया गया. अधिकारियों का कहना है कि उदयपुर में बड़ी संख्या में पर्यटक करणी माता रोपवे का आनंद लेने आते हैं. ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल की जाती हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके.

