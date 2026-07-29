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प्रयागराज में आपदा प्रबंधन की बड़ी बैठक, नदियों का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट पर प्रशासन

प्रयागराज: मानसून के आने से गंगा-यमुना नदियों के जलस्तर बढ़ने तथा बाढ़ के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है. बुधवार को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने एनआईसी सभागार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की और कई निर्देश दिए.

बैठक की अध्यक्षता करते हुए योगेन्द्र डिमरी ने कहा कि तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित गोष्ठियों का आयोजन किया जाए. इसके अलावा, स्कूलों में बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से बताई जाए.

मौसम की सटीक जानकारी और बिजली गिरने के अलर्ट के लिए सरकार द्वारा जारी 'सचेत एप' और 'दामिनी एप' को अधिक से अधिक लोगों से डाउनलोड कराने पर जोर दिया जाए. उन्होंने कहा कि मोबाइल पर प्राधिकरण द्वारा भेजे जाने वाले अलर्ट को गंभीरता से लें और चेतावनी मिलते ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें.

योगेन्द्र डिमरी ने बैठक में आपदा के समय अपनाई जाने वाली मुख्य सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया, कहा पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाएं, आंधी और वज्रपात के दौरान टीन की छत, होर्डिंग्स, पुराने या क्षतिग्रस्त मकान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास बिल्कुल खड़े न हों.