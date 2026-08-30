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'कंट्रोल में स्थिति..' आपदा प्रबंधन मंत्री का दावा- नेपाल बाढ़ के बावजूद गंडक में सामान्य जलस्तर

क्या बोले आपदा प्रबंधन मंत्री?: रत्नेश सादा ने कहा कि बिहार के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सुरक्षित हैं. हालांकि, किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है. मंत्री ने कहा कि नेपाल में आई बाढ़ और भारी बारिश के बाद सीमावर्ती इलाकों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

रत्नेश सादा की समीक्षा बैठक: इस बैठक में बाढ़ से संभावित खतरे, अब तक हुई क्षति, प्रशासनिक तैयारियों और प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई. बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि बिहार में जिस तरह की भयावह स्थिति की बात कही जा रही है, फिलहाल वैसी स्थिति देखने को नहीं मिली है.

सीतामढ़ी: नेपाल में लगातार हुई बारिश के बाद आई बाढ़ का असर बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी देखने को मिल रहा है. इसी बीच बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा रविवार को सीतामढ़ी पहुंचे. उन्होंने कलक्ट्रेट स्थित विमर्श कक्ष में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर नेपाल से आई बाढ़ और इससे जिले में उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की.

अलर्ट मोड पर प्रशासन: मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है. इसके लिए राज्य के सभी जिलों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं. प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके.

बैठक करते मंत्री रत्नेश सादा (ETV Bharat)

"26 तारीख को जो नेपाल में बाढ़ आई थी, उससे बिहार के कई जिलों को लेकर जो खबर थी, वैसा नहीं है. गंडक नदी में भी पानी सामान्य है, फिर भी हमारी तैयारी पूरी है. रात-दिन हम जनता की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं."- रत्नेश सादा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग

नेपाल की स्थिति पर भी रखी जा रही नजर: सीतामढ़ी भारत-नेपाल सीमा से सटा जिला है. नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में होने वाली भारी बारिश का सीधा असर जिले की नदियों और सीमावर्ती इलाकों पर पड़ता है. ऐसे में नेपाल में मौसम की स्थिति और वहां से आने वाले पानी की लगातार निगरानी की जा रही है. बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को जिले की मौजूदा स्थिति और बाढ़ से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी.

रत्नेश सादा (ETV Bharat)

लोगों से मंत्री की अपील: आपदा प्रबंधन मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे बाढ़ को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें. प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत के अनुसार तत्काल कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यदि किसी इलाके को खाली करने या सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया जाता है तो लोग इसमें सहयोग करें.

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