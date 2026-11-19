चक्रवाती तूफान 'अकवन' को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री अलर्ट, अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
रांची में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने चक्रवाती तूफान 'अकवन' को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 19, 2026 at 8:02 PM IST
रांची: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अकवन' (Akwan) के संभावित प्रभाव को देखते हुए झारखंड सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है.
राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे तक लंबी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में तूफान के संभावित प्रभाव, भारी बारिश की आशंका, किसानों की खड़ी फसल, आम नागरिकों की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई.
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी जिलों के उपायुक्त (DC), सिविल सर्जन, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल आपदा आने के बाद राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आपदा से पहले तैयारी कर लोगों के नुकसान को कम करना भी है.
75 प्रतिशत धान की फसल अभी खेतों में, किसानों की चिंता सरकार की प्राथमिकता
इस बैठक में किसानों की फसल को लेकर विशेष चिंता व्यक्त की गई. आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि राज्य में अभी तक लगभग 25 प्रतिशत धान की कटाई हुई है, जबकि करीब 75 प्रतिशत धान की फसल खेतों में खड़ी है. ऐसे में यदि चक्रवात के प्रभाव से लगातार भारी बारिश होती है तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बारिश से फसलों को नुकसान होने की स्थिति में तत्काल पंचायत और प्रखंड स्तर पर सर्वे कराया जाए. कृषि विभाग, अंचल प्रशासन और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से नुकसान का आकलन करें, ताकि प्रभावित किसानों को सरकारी प्रावधानों के तहत उचित राहत और मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके. उन्होंने कहा कि किसानों की सालभर की मेहनत उनकी फसल में लगी होती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होने दी जाएगी. सरकार किसानों के साथ खड़ी है और नुकसान की स्थिति में हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
चक्रवाती तूफान अकवन का खतरा
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान "अक्वान" सक्रिय है. इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 20 नवंबर की दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम तथा दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार तूफान नरसापुर और पुरी के बीच, गोपालपुर के पूर्व के निकट से गुजर सकता है. इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तथा झोंकों के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 19 नवंबर तथा ओडिशा में 19 और 20 नवंबर को कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
इस चक्रवाती सिस्टम का प्रभाव झारखंड के मौसम पर भी पड़ने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र, रांची ने 20 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और 21 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
भारी बारिश से क्या हो सकता है नुकसान, प्रशासन को पहले से तैयारी का निर्देश
आपदा प्रबंधन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संभावित बारिश के मद्देनजर जलभराव, निचले इलाकों में पानी जमा होने, कच्चे मकानों को नुकसान, पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने तथा ग्रामीण सड़कों के प्रभावित होने जैसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारी रखी जाए. विशेष रूप से किसानों की खेतों में खड़ी धान की फसल में पानी भरने, फसल गिरने, धान के दानों के भीगने और गुणवत्ता खराब होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग को सतर्क रहने को कहा गया है.
आपदा प्रबंधन मंत्री ने निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां राहत एवं बचाव दल तैयार रखे जाएं, आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, भोजन, पेयजल, दवाइयों और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने का निर्देश
आपदा की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जनों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है. अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, एंबुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है. मंत्री ने कहा कि बारिश और जलभराव के बाद डायरिया, बुखार, सर्दी-जुकाम तथा जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए स्वास्थ्य विभाग को पहले से आवश्यक तैयारी रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके.
DC को अपने-अपने जिलों की स्थिति पर नजर रखने का निर्देश
डॉ. इरफान अंसारी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों की स्थिति पर लगातार नजर रखें. मौसम विभाग से मिलने वाली चेतावनियों के अनुसार तत्काल आवश्यक कदम उठाएं. जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखें.
उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की आपात स्थिति में अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। जनता की सुरक्षा, किसानों की फसल और जान-माल की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने राज्य की जनता से भी अपील की कि मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन को तत्काल सूचना दें.
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