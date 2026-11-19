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चक्रवाती तूफान 'अकवन' को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री अलर्ट, अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ( ETV Bharat )

रांची: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अकवन' (Akwan) के संभावित प्रभाव को देखते हुए झारखंड सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है.

राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे तक लंबी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में तूफान के संभावित प्रभाव, भारी बारिश की आशंका, किसानों की खड़ी फसल, आम नागरिकों की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई.