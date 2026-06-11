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मानसून सीजन को लेकर अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग, जानिये क्या हो रही तैयारियां

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों को और मजबूत करने में जुट गया है. इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी यूएसडीएमए की ओर से 11 और 12 जून को दो दिवसीय मानसून प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप आयोजित की जा रही है. इस कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों और जिलों के अधिकारियों के साथ मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य है और हर वर्ष मानसून के दौरान भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, सड़कें बाधित होना और नदी-नालों के उफान जैसी घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे में मानसून शुरू होने से पहले तैयारियों की समीक्षा और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना बेहद जरूरी माना जाता है. इसी उद्देश्य से यूएसडीएमए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनआईडीएम के संयुक्त तत्वावधान में यह दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है. कार्यशाला में आपदा प्रबंधन से जुड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे. इसके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे. प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे. सभी अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े अनुभव और चुनौतियों को साझा करेंगे.

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन के अनुसार कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य केवल मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों की समीक्षा करना नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान तलाशना भी है. उन्होंने बताया एनआईडीएम द्वारा तैयार किए गए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण मॉड्यूल में पर्वतीय राज्यों के लिए जिन विषयों को महत्वपूर्ण माना गया है, उन पर विशेष चर्चा की जाएगी. कार्यशाला में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान, संवेदनशील गांवों की सुरक्षा, पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाने, राहत और बचाव कार्यों में समन्वय बढ़ाने, आपातकालीन संचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे विषयों पर विशेषज्ञ अपने सुझाव देंगे. इसके साथ ही विभिन्न जिलों में मानसून के दौरान सामने आने वाली स्थानीय चुनौतियों को भी साझा किया जाएगा. जिससे राज्य स्तर पर एक समग्र रणनीति तैयार की जा सके.

सचिव विनोद सुमन ने बताया मानसून सीजन को देखते हुए राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं. जिलों में नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं. मॉक ड्रिल कराई जा रही हैं. विभिन्न विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. विभाग यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके.