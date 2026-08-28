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नेपाल त्रासदी: उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने पर जोर, अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश

नेपाल में आई आपदा के बाद उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने पर जोर

UTTARAKHAND DISASTER
आपदा को लेकर अलर्ट शासन-प्रशासन (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2026 at 8:11 AM IST

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Updated : August 28, 2026 at 8:21 AM IST

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देहरादून: नेपाल में बीते दिनों आए भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें कई लोगों की मौत की सूचना है. नेपाल में बाढ़ को लेकर राहत बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है. इस आपदा प्रभावित इलाकों में स्थित भयावह है. वहीं उत्तराखंड भी आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है. जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड आपदा के लिहाज से संवेदनशील प्रदेश है और सरकार संभावित जोखिमों को कम करने के लिए पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है. नेपाल में हाल में घटित आपदा से सीख लेते हुए प्रदेश में ग्लेशियर झीलों, नदियों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, नियमित मॉनीटरिंग और अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा है. जहां आवश्यकता होगी, वहां अतिरिक्त उपकरण एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि किसी भी संभावित खतरे की सूचना समय रहते प्रशासन एवं आमजन तक पहुंचाई जा सके.

मदन कौशिक ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जन-जीवन की सुरक्षा है. आपदा से पहले की तैयारी, समय पर चेतावनी, स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से संभावित जनहानि को न्यूनतम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. मानसून के दौरान सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को सतर्क रहते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

गौर हो कि 26 अगस्त 2026 को नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है. जिसके बाद प्रदेश के ग्लेशियर झीलों से जुड़े संभावित खतरों को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं. नेपाल त्रासदी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर चला.

समीक्षा बैठक में ग्लेशियर झीलों के अलावा नदियों के जलस्तर, संवेदनशील स्थलों, अर्ली वार्निंग सिस्टम, संचार व्यवस्था और आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया की तैयारियों की समीक्षा की गई. बैठक में सभी जिलों के डीएम को संवेदनशील संभावित वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी और किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तत्काल देने के लिए निर्देशित किया गया.

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Last Updated : August 28, 2026 at 8:21 AM IST

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