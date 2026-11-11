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35 से 40 जवानों के भरोसे कई जिलों की सुरक्षा, एनडीआरएफ की स्थायी तैनाती के सात साल बाद भी संसाधनों का सवाल

देवघर के घाटो पर एनडीआरएफ की टीम रहेगी अलर्ट ( Etv Bharat )

देवघर: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर देश के कई हिस्सों मेंं तैयारियां तेज हो गई हैं. देवघर में भी छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और घाटों पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं.

किसी भी अप्रिय परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) को अलर्ट मोड पर रखा गया है. लेकिन छठ की तैयारियों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या देवघर में मौजूद एनडीआरएफ की एक छोटी टीम संथाल परगना समेत आसपास के कई जिलों की आपदा संबंधी जिम्मेदारियों को पर्याप्त रूप से संभालने में सक्षम है?