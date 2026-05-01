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उत्तराखंड में कल आपके मोबाइल पर बचेगी खतरे की घंटी! जानिए क्यों?

देहरादून: यदि कल शनिवार दो मई को आपका मोबाइल पर अचानक से खुद बचे उठे तो बराए मत. क्योंकि शनिवार को सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के जरिए एक परीक्षण अलर्ट जारी किया जाएगा. इस परीक्षण का उद्देश्य राज्य में स्थापित आपातकालीन सूचना प्रसारण प्रणाली की कार्यक्षमता का आंकलन करना है. साथ ही आपदा की स्थिति में चेतावनी संदेश समय पर व व्यापक रूप से प्रसारित हो सकें.

इस परीक्षण अलर्ट को परीक्षण अलर्ट ही समझे: उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नागरिकों से उम्मीद की है कि वो इस परीक्षण अलर्ट को परीक्षण अलर्ट ही समझे. इस अलर्ट से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है. सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से राज्य में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है.

कमियों को किया जाएगा दूर: इस पहल का मुख्य उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान व आपदा संबंधी सूचनाओं को आम जनमानस तक समय पर और बेहतर ढंग से पहुंचाना है, ताकि संभावित आपदाओं के प्रति लोगों को पहले से सचेत किया जा सके और जन-धन की हानि को कम किया जा सक. ये परीक्षण तमाम मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाताओं के तहत आने वाले क्षेत्रों में किया जाएगा, जिससे यह आकलन किया जा सके कि अलर्ट संदेशों का प्रसारण कितनी प्रभावशीलता से हो रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है.

साथ ही तमाम परिस्थितियों में संदेशों की त्वरितता व सटीकता का भी परीक्षण किया जाएगा. इस समग्र प्रक्रिया का उद्देश्य भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में राज्य के नागरिकों को समय रहते सचेत करना है, ताकि वे जरूरत के अनुसार सावधानी बरत सकें. इसके अलावा इस प्रणाली के जरिए आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासन व आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा.