मुनस्यारी में टेंट में रहने को मजबूर आपदा प्रभावित, सर्दियों की आहट ने बढ़ाई टेंशन
पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आपदा प्रभावितों को न मुआवजा मिला,न सुरक्षित ठिकाना, टेंट में रहने को मजबूर, ज्यादातर लोगों ने रिश्तेदारों के यहां ली शरण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 4:28 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों की परेशानी 3 साल बाद भी कम नहीं हुई है. प्राकृतिक आपदा में अपने घर और आशियाने गंवा चुके कई परिवार आज भी स्थायी पुनर्वास के इंतजार में हैं. अभी भी सरकारी सहायता और सुरक्षित विस्थापन की उम्मीद में एक परिवार की जिंदगी अस्थायी टेंट में गुजर रही है. जबकि, बाकी परिवारों ने अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ले ली है. अब सर्दियां आ गई है और बर्फबारी भी हो सकती है. ऐसे में आपदा प्रभावित परिवार की चिंता और बढ़ गई है.
दरअसल, मुनस्यारी के बोना, गोल्फा और तोमिक गांवों में आपदा प्रभावित परिवारों के सामने सुरक्षित आवास की दरकार है. 3 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी कई परिवारों को न तो अपेक्षित मुआवजा मिल पाया है न ही सुरक्षित ठिकानों पर विस्थापित किया गया है. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल, भोजन समेत अन्य घरेलू जरूरतों के बीच टेंटों या फिर दूसरों के घर में जीवन गुजारना उनकी मजबूरी बन गई है.
हर मौसम में अलग-अलग चुनौतियों का करना पड़ता है सामना: बताया जा रहा है कि अभी मागा राम का परिवार टेंट में रह रहा है. ऐसे में अस्थायी टेंट में रहने वाले इस परिवार को हर मौसम में अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. बरसात में पानी और नमी की समस्या रहती है. जबकि, सर्दियों में तापमान गिरने के साथ ठंड से बचाव करना मुश्किल हो जाता है.
मुनस्यारी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होती है. बर्फबारी के दौरान हालात और भी मुसीबत भरे हो सकते हैं. ऐसे में प्रभावित परिवार को चिंता है कि यदि समय रहते उसे सुरक्षित आवास मुहैया नहीं कराया गया, तो आने वाला शीतकाल उनके लिए और कठिन साबित हो सकता है. ज्यादातर लोग तो दूसरों के पास रहने चले गए हैं, लेकिन मागा राम का परिवार अभी भी टेंट में रहने को मजबूर है.
आपदा प्रभावितों की समस्याओं को लेकर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू ने तहसीलदार से मुलाकात कर पुनर्वास और मुआवजे का मुद्दा उठाया. उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की मौजूदा स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि तीन साल बीतने के बाद भी लोगों को स्थायी समाधान नहीं मिलना चिंता का विषय है. प्रभावित परिवार लगातार सरकारी सहायता की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है.
दानू ने कहा कि सर्दियों और संभावित बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन को तत्काल प्रभाव से प्रभावित परिवारों के विस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि जिन परिवारों का मुआवजा लंबित है, उन्हें जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए और पुनर्वास की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों को केवल आश्वासन देने के बजाय धरातल पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द प्रभावितों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो मुनस्यारी से लेकर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय तक आंदोलन किया जाएगा. वहीं, आपदा प्रभावित मागा राम ने अपनी पीड़ा रखी. उनका कहना था कि वो मजबूर टेंट में रह रहे हैं. अब सर्द मौसम भी आ रहा है. जिससे अलग ही चिंता हो रही है.
"मैं पिछले 3 साल से टेंट में रह रहा हूं. मेरा एक विकलांग बेटा भी है. सरकार से कई बार मांग कर चुका हूं, लेकिन मकान नहीं मिल रहा है."- मागा राम, आपदा प्रभावित
तीन साल बाद भी स्थायी छत का इंतजार: तीन साल से विस्थापन की राह देख रहे परिवारों की निगाहें अब प्रशासन एवं शासन पर टिकी हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बर्फबारी शुरू होने से पहले इन परिवारों को स्थायी आशियाना मिल पाएगा या एक और सर्दी उन्हें टेंट या फिर दूसरों के घर पर ही गुजारनी पड़ेगी?
"आपदा प्रभावितों की समस्या को लेकर ज्ञापन मिला है. जल्द प्रभावितों परिवारों को नियमानुसार मदद दिलाई जाएगी."- आशीष रौतेला, तहसीलदार, मुनस्यारी
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