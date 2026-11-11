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मुनस्यारी में टेंट में रहने को मजबूर आपदा प्रभावित, सर्दियों की आहट ने बढ़ाई टेंशन

टेंटों में गुजर रही जिंदगी ( फाइल फोटो- Villagers )

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवारों की परेशानी 3 साल बाद भी कम नहीं हुई है. प्राकृतिक आपदा में अपने घर और आशियाने गंवा चुके कई परिवार आज भी स्थायी पुनर्वास के इंतजार में हैं. अभी भी सरकारी सहायता और सुरक्षित विस्थापन की उम्मीद में एक परिवार की जिंदगी अस्थायी टेंट में गुजर रही है. जबकि, बाकी परिवारों ने अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ले ली है. अब सर्दियां आ गई है और बर्फबारी भी हो सकती है. ऐसे में आपदा प्रभावित परिवार की चिंता और बढ़ गई है.

दरअसल, मुनस्यारी के बोना, गोल्फा और तोमिक गांवों में आपदा प्रभावित परिवारों के सामने सुरक्षित आवास की दरकार है. 3 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी कई परिवारों को न तो अपेक्षित मुआवजा मिल पाया है न ही सुरक्षित ठिकानों पर विस्थापित किया गया है. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल, भोजन समेत अन्य घरेलू जरूरतों के बीच टेंटों या फिर दूसरों के घर में जीवन गुजारना उनकी मजबूरी बन गई है.