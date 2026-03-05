ETV Bharat / state

हिमाचल में डिजास्टर एक्ट खत्म, पंचायत-निकाय चुनाव की काउंटडाउन शुरू, चुनावी हलचल तेज

दरअसल, 8 अक्टूबर 2025 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी किए गए आदेश के चलते कई प्रशासनिक और चुनावी प्रक्रियाओं पर असर पड़ा था. इस आदेश के कारण स्थानीय स्तर पर चुनावी तैयारियां भी अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही थीं, लेकिन अब सरकार की ओर से आदेश को वापस लेने के साथ ही प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से सक्रिय करने की दिशा में तेजी आएगी. मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत 8 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है.

शिमला: हिमाचल में लंबे समय से टल रहे पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा प्रशासनिक अपडेट सामने आया है. प्रदेश सरकार ने चुनावी प्रक्रिया को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत जारी वह आदेश वापस ले लिया है, जिसके कारण स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ रहा था. मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जाने के बाद अब प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव करवाने की राह काफी हद तक साफ हो गई है.

31 मई से पहले होंगे चुनाव

सरकार ने 8 अक्टूबर, 2025 को डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत एक ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत यह आदेश दिया गया था कि पूरे राज्य में सही कनेक्टिविटी ठीक होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाएंगे, ताकि आम जनता और पोलिंग कर्मचारियों को कोई परेशानी न हो. वहीं, इसके बाद पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव समय पर न कराए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने CWPIL नंबर 115/2025, जिसका टाइटल डिक्केन कुमार ठाकुर बनाम HP राज्य था पर 9 फरवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए राज्य के सभी संबंधित विभागों को पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी के रीकंस्टीट्यूशन के लिए का प्रॉसेस 28 फरवरी 2026 तक सभी प्रोसेस पूरा करने के आदेश दिए थे. प्रदेश में 30 अप्रैल को या उससे पहले चुनाव कराए जाने के भी आदेश दिए थे.

वहीं, पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट गया. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और SDMA मिलकर 31 मार्च 2026 तक पेंडिंग प्रोसेस को फाइनल करने के साथ ही 31 मई 2026 तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश जारी किए है. ऐसे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए और पूरे राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होने पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत 8 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया ऑर्डर वापस ले लिया है.

ये भी पढ़ें: 'पॉलिटिक्स में सेल्फ-रिस्पेक्ट पड़ती है बहुत महंगी, सच बोलना जुर्म', राज्यसभा चुनाव से पहले आनंद शर्मा का छलका दर्द

ये भी पढ़ें: HPBOSE का बड़ा फैसला, परीक्षा के 48 घंटे के भीतर जारी होगी MCQ उत्तर कुंजी, विद्यार्थियों व शिक्षकों को तत्काल मिलेगी सुविधा