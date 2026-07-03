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मलांजकुड़ुम जलप्रपात में अव्यवस्थाओं का अंबार, सुविधाएं नहीं होने से पर्यटक बना रहे दूरी

मलांजकुड़ुम जलप्रपात में अव्यवस्थाओं का अंबार ( ETV BHARAT CHHATTISHGARH )

कांकेर: कांकेर जिला मुख्यालय से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की खूबसूरत वादियों में स्थित मलांजकुंडु़म जलप्रपात इन दिनों बदहाली और अनदेखी का शिकार है. प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह पर्यटन स्थल वर्षों से विकास की बाट जोह रहा है. बारिश के मौसम में यहां का मनमोहक दृश्य देखने दूर-दूर से पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है.

विकास के दावे साबित हुए खोखले

दूधनदी का पानी जब मलांजकुडुम जलप्रपात से होकर नीचे गिरता है तो इसका दृश्य बेहद आकर्षक होता है. इसके बावजूद पर्यटन स्थल पर सुविधाओं का अभाव बना हुआ है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और अधिकारियों ने समय-समय पर जलप्रपात के विकास के दावे किए, लेकिन धरातल पर कोई ठोस काम नहीं हुआ.

ग्राम सभा संभालती है जिम्मेदारी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

असुविधाओं के कारण पर्यटकों ने मुंह मोड़ा

पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम समिति अपने स्तर पर सफाई और अन्य व्यवस्थाएं करने का प्रयास कर रही है. समिति पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है. संसाधनों की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं.असुविधाओं के कारण पर्यटक नहीं आ रहे हैं.