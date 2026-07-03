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मलांजकुड़ुम जलप्रपात में अव्यवस्थाओं का अंबार, सुविधाएं नहीं होने से पर्यटक बना रहे दूरी

कांकेर में मलांजकुडु़म जलप्रपात में सुविधाओं का टोटा है. बारिश में जलप्रपात पूरे शबाब पर होता है,लेकिन पर्यटक व्यवस्था को देखकर दूरी बना रहे हैं.

Disarray at Malanjkudum Waterfall
मलांजकुड़ुम जलप्रपात में अव्यवस्थाओं का अंबार (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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कांकेर: कांकेर जिला मुख्यालय से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की खूबसूरत वादियों में स्थित मलांजकुंडु़म जलप्रपात इन दिनों बदहाली और अनदेखी का शिकार है. प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह पर्यटन स्थल वर्षों से विकास की बाट जोह रहा है. बारिश के मौसम में यहां का मनमोहक दृश्य देखने दूर-दूर से पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है.

विकास के दावे साबित हुए खोखले

दूधनदी का पानी जब मलांजकुडुम जलप्रपात से होकर नीचे गिरता है तो इसका दृश्य बेहद आकर्षक होता है. इसके बावजूद पर्यटन स्थल पर सुविधाओं का अभाव बना हुआ है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और अधिकारियों ने समय-समय पर जलप्रपात के विकास के दावे किए, लेकिन धरातल पर कोई ठोस काम नहीं हुआ.

Gram Sabha shoulders responsibility
ग्राम सभा संभालती है जिम्मेदारी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

असुविधाओं के कारण पर्यटकों ने मुंह मोड़ा

पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम समिति अपने स्तर पर सफाई और अन्य व्यवस्थाएं करने का प्रयास कर रही है. समिति पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है. संसाधनों की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं.असुविधाओं के कारण पर्यटक नहीं आ रहे हैं.

villagers handling arrangements themselves
ग्रामीणों खुद संभाल रहे हैं इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
Tourists staying away
पर्यटक बना रहे हैं दूरी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

प्रशासन से क्षेत्र के विकास की मांग

स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि जलप्रपात का समुचित विकास किया जाए तो यह क्षेत्र प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकता है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे. ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि मलांजकुंडुम जलप्रपात के विकास के लिए ठोस पहल की जाए.इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) हरेश मंडावी ने कहा कि मलांजकुंडुम एक प्रसिद्ध और बड़ा जलप्रपात है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.इसके लिए जल्द ही कार्ययोजना बनाई जाएगी.

मलांजकुड़ुम जलप्रपात में अव्यवस्थाओं का अंबार (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
Victim of Neglect
बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा मलांजकुड़ुम (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

वर्तमान में जलप्रपात क्षेत्र की सफाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राम समिति कर रही है . पहले क्षेत्र में नक्सल समस्या होने के कारण विकास कार्य प्रभावित थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं. ग्रामीणों की मांग को देखते हुए एक कार्ययोजना तैयार कर क्षेत्र के विकास का प्रयास किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी मिलेगा - हरेश मंडावी, सीईओ जिला पंचायत

Malanjkudum Waterfall
मलांजकुड़ुम जलप्रपात अनदेखी का शिकार (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

पर्यटन स्थलों के कायाकल्प की जरुरत

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल अपनी ओर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.लेकिन सुविधाएं नहीं होने के कारण एक बार आने के बाद पर्यटक दोबारा आने से कतराते हैं.मलांजकुंडुम जितना सुंदर है,उतनी ही बदहाल स्थिति यहां के स्थान की है.प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द सुध लेकर ऐसे पर्यटन स्थलों का कायाकल्प किया जाए.

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MALANJKUDUM WATERFALL

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